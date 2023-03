Dawid Kubacki informuje o stanie zdrowia żony. Pozytywne wieści dla kibiców

Puchar Świata w skokach narciarskich 2022/2023 już wkrótce dobiegnie końca. Sytuacja, jeśli chodzi o Kryształową Kulę, jest znana. W Norwegii zapewnił ją sobie Halvor Egner Granerud. Lider klasyfikacji generalnej nie celebrował sukcesu ze względu na szacunek do Dawida Kubackiego. Ten szybko poleciał do kraju, by wesprzeć walczącą o życie żonę.

Dawid Kubacki napisał o stanie zdrowia żony

Początkowo nikt nie wiedział dokładnie jakie są przyczyny nagłego wyjazdu skoczka. Zarówno polski sztab, jak i media szanowały decyzję brązowego medalisty mistrzostw świata, informując jedynie o „powodach osobistych”. Z czasem światło na całą sprawę rzucił sam Kubacki informując, że żona walczy o życie w szpitalu. „Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna” – pisał Kubacki kilka dni temu na Instagramie.

W sobotę skoczek przekazał kolejne wieści. W przeciwieństwie do starszego postu, ten przynosi wszystkim spokój. Kubacki poinformował, że z jego żoną jest już lepiej. Po żmudnej walce o życie Marty, skoczek ogłosił, że stan jej zdrowia się ustabilizował. Na Instagramie dodał kolejne zdjęcie, które opatrzył informacją o żonie, a także podziękowaniami dla wszystkich kibiców za wsparcie.

„Ostatni czas był dla naszej rodziny czymś bardziej nieprzewidywalnym niż skoki narciarskie. Na żadnych zawodach nie stresowałem się tak, jak słysząc ciągły dźwięk z aparatur monitorujących funkcje życiowe mojej żony. Dziś dzień zawodów, a dla nas pierwsze zwycięstwo. Marta jest stabilna i każdy dzień przynosi jakiś postęp. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia” – napisał najwyższej sklasyfikowany polski skoczek w obecnym sezonie PŚ.

Polscy skoczkowie powalczą w PŚ w Lahti

Jak poinformował wcześniej sam Kubacki, kibice skoków narciarskich nie zobaczą go na starcie zawodów PŚ do końca obecnego sezonu. W Lahti Polskę reprezentować będą Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jan Habdas i Tomasz Pilch.

