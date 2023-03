Wzruszający gest Thomasa Thurnbichlera. „To podium było też dla Dawida i Marty”

Przed polskimi skoczkami przedostatni weekend z zawodami Pucharu Świata. Przed powrotem do Słowenii, Biało-Czerwoni rywalizują w Lahti. Mają już za sobą udane zawody drużynowe. Zespół w składzie: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł pozytywnie zaskoczyli kibiców, kończąc sobotni konkurs drużynowy na trzecim miejscu.

Thurnbichler zadedykował podium Dawidowi Kubackiemu i jego żonie

Reprezentacja Polski do końca sezonu musi sobie radzić bez Dawida Kubackiego. Najlepszy biało-czerwony skoczek w klasyfikacji generalnej PŚ poleciał z Vikersund do domu, by być przy walczącej o życie żonie. W sobotę poinformował fanów w mediach społecznościowych, że stan Marty Kubackiej ustabilizował się. Wieści dotarły do naszego zespołu, który w rywalizacji drużynowej spisał się bardzo dobrze. W rozmowie z Eurosportem trener Thomas Thurnbichler nie ukrywał dodatkowej motywacji, jaka towarzyszy im w Finlandii. Zadedykował trzecie miejsce między innymi skoczkowi i jego walczącej żonie.

– To podium było też dla Dawida i Marty. To był naprawdę pozytywny dzień. Rano otrzymaliśmy znakomite wieści od nich. Prawdopodobnie był to zastrzyk pozytywnej energii dla reszty chłopaków, Kamil i reszta są z Dawidem i Martą bardzo związani. Takie wieści były dla nich ulgą.

Polscy skoczkowie w klasyfikacji Pucharu Narodów w skokach narciarskich

Choć polscy skoczkowie „wyskakali” podium drużynowego konkursu w Lahti, to już praktycznie nie ma co liczyć, na pierwszą trójkę klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. Zawodnicy Thurnbichlera zajmują obecnie czwartą lokatę (4396 punktów) ze stratą 273 „oczek” do dobrze dysponowanych w ostatnim czasie Słoweńców. Tabeli zdecydowanie przewodzą Austriacy. W niedzielę Polacy powalczą w konkursie indywidualnym.

Czytaj też:

Kamil Stoch czuje się zniesmaczony. Przed kamerą wyjawił, z jakiego powoduCzytaj też:

Utytułowany skoczek nie wróci do rywalizacji. To skutek groźnego upadku