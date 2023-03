Thomas Thurnbichler odkrył karty. Znamy skład na ostatnie zawody w Planicy

Tegoroczny sezon Pucharu Świata w skokach narciarski zakończy się w Planicy. Tam na skoczni mamuciej zostaną przeprowadzone trzy konkursy – dwa indywidualne i jeden drużynowy. Choć Halvor Egner Granerud zapewnił już sobie Kryształową Kulę w Vikersund, to emocji na pewno nie zabraknie. O wysokie lokaty wciąż walczą Piotr Żyła, który w klasyfikacji generalnej zajmuje szóstą lokatę z ponad 100-punktową stratą do Ryoyu Kobayashiego oraz tracący około 120 punktów do czołowej dziesiątki Kamil Stoch. Niestety w tym konkursie nie weźmie udziału Dawid Kubacki, dla którego ten sezon już się skończył.

Thomas Thurnbichler zdecydował, kto pojedzie do Planicy

Najlepsi skoczkowie globu już niedługo udadzą się do Planicy, gdzie wezmą udział w trzech konkursach w dniach 31 marca – 2 kwietnia. Thomas Thurnbichler zdecydował, kto wybierze się do Słowenii i odda skoki na legendarnym mamucie.

Polski Związek Narciarski poinformował na swoim Twitterze, że na ostatnie zawody PŚ w skokach narciarskich w sezonie 22/23 w Planicy udadzą się:

Kamil Stoch,

Piotr Żyła,

Paweł Wąsek,

Aleksander Zniszczoł,

Andrzej Stękała,

Jan Habdas.

Zaskakuje tu obecność Andrzeja Stękały, który zastąpił chorego Jakuba Wolnego podczas tegorocznej edycji Raw Air. Zawodnik nie został zabrany do Lahti, bo zamiast niego w swoich sił w konkursie próbował Tomasz Pilch oraz Jana Habdasa, który dostał nagrodę za ostatni świetny wynik w Lahti.

Puchar Świata w skokach narciarskich. Terminarz:

Planica (Słowenia):

31 marca – loty, indywidualny (godz. 14:00)

1 kwietnia – loty, drużynowy (godz. 10:00)

2 kwietnia – loty, indywidualny (godz. 10:00)

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2022/23

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU ŚWIATA Pozycja Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Punkty 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 2058 2. Stefan Kraft Austria 1630 3. Dawid Kubacki Polska 1592 4. Anze Lanisek Słowenia 1519 5. Ryoyu Kobayashi Japonia 1011 6. Piotr Żyła Polska 906 7. Andreas Wellinger Niemcy 862 8. Daniel Tschofenig Austria 800 9. Manuel Fettner Austria 738 10. Karl Geiger Niemcy 722 14. Kamil Stoch Polska 566 31. Paweł Wąsek Polska

187 35. Aleksander Zniszczoł Polska

149 43. Jan Habdas Polska

48 49. Tomasz Pilch Polska

30 56. Kacper Juroszek Polska

18 78. Stefan Hula Polska

4 78. Maciej Kot Polska

4

