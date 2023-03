Jest oficjalna decyzja ws. skoków w Planicy. Jury podjęło stanowcze kroki

Choć Puchar Świata 2022/23 wielkimi krokami dobiega końca, to takiej sytuacji jeszcze w tym sezonie nie oglądaliśmy. Zawody kilkukrotnie były przesuwane na inne godziny lub odwoływane, jednak tym razem jury w Planicy wstrzymywało kibiców, skoczków, trenerów i dziennikarzy w niepewności przez ponad półtorej godziny ws. odbycia się zawodów. O 16:30 poinformowano, że skoki na pewno odbędą się o 17:00, po to, by kilka minut po tej godzinie oficjalnie je odwołać.

Konkurs indywidualny w Planicy przełożony

Do mediów co chwila trafiały informacje na temat decyzji jury ws. konkursu indywidualnego w Planicy, który wstępnie został zaplanowany na godz. 15:00. Jeszcze kilka godzin przed wybiciem tej godziny ze Słowenii dobiegały informacje, że warunki pogodowe są bardzo zmienne i trudne, przez co rozegranie zawodów stanęło pod dużym znakiem zapytania. Jurorzy nie chcieli podejmować pochopnych decyzji, dlatego kilkukrotnie przesuwali zebrania, by upewnić się, czy organizacja lotów na Letalnicy będzie możliwa.

Ostatecznie zadecydowano, że dzisiejszy konkurs indywidualny w Planicy zostanie przełożony na dzień jutrzejszy, czyli 1 kwietnia. Skoki odbędą się o godz. 8:45 przed zaplanowanymi na godz. 10:00 zawodami drużynowymi. Będzie to tylko jedna seria.

twitter

Klasyfikacja Pucharu Świata w lotach 2022/23

Pozycja Imię i nazwisko Narodowość Liczba punktów 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 380 2. Stefan Kraft Austria 320 3. Timi Zajc Słowenia 171 4. Domen Prevc Słowenia 163 5. Anze Lanisek Słowenia 154 6. Piotr Żyła Polska 132 7. Jan Hoerl Austria 123 8. Andreas Wellinger Niemcy 121 9. Ryoyu Kobayashi Japonia 110 10. Michael Hayboeck Austria 90 16. Kamil Stoch Polska 72 16. Dawid Kubacki Polska 72 22. Aleksander Zniszczoł Polska 46 35. Paweł Wąsek Polska 7

Czytaj też:

Znakomita wiadomość dla fanów skoków narciarskich. Obejrzą konkurs za darmoCzytaj też:

Thomas Thurnbichler jednoznacznie ocenił polskiego skoczka. Odważne określenie