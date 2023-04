Thomas Thurnbichler powiedział, co z przyszłością Kamila Stocha. „Wszystko zmierza w tym kierunku”

Już dziś, w niedzielę 2 kwietnia odbył się finał Pucharu Świata 2022/23. Halvor Egner Granerud odebrał Kryształową Kulę, a Stefan Kraft i Anze Lanisek odpowiednio srebrne i brązowe medale za drugie i trzecie miejsca. Tuż za podium znalazł się Dawid Kubacki, który prawdopodobnie utrzymałby miejsce w czołowej trójce, gdyby nie konieczność rezygnacji z dalszych zawodów. Kamil Stoch ma za sobą szalony sezon, którego nie zaliczy do najlepszych w karierze. Wiele osób zastanawia się, co z jego przyszłością. Thomas Thurnbichler udzielił wskazówek.

Thomas Thurnbichler o przyszłości Kamila Stocha

Austriacki szkoleniowiec udzielił wywiadu dla „Przeglądu Sportowego Onet”, podczas którego zaznaczył, że Kamil Stoch jest przyzwyczajony do bycia w czołówce najlepszych skoczków, a kiedy walczy się o powrót do sukcesów, często plany zmierzają w odwrotnym kierunku. Ponadto Thomas Thurnbichler pytany o przyszłość trzykrotnego mistrza olimpijskiego odpowiedział, że będzie rywalizować także w następnym sezonie, a sztab szkoleniowy prawdopodobnie indywidualnie podejdzie do zawodnika i wyznaczy mu określone cele.

– Dobrze słyszeć, że Kamil chce kontynuować karierę. Powiedział mi to. Być może na następny sezon nieco inaczej będzie trzeba wyznaczyć cele oraz zaadoptować jego przygotowania, sezon do celów, które ma w głowie. Już to przedyskutowaliśmy, ale to nie jest czas, żeby o tym mówić. Wyciągnął z tego sezonu lekcje, ja również. To był dla mnie pierwszy rok współpracy z tym niesamowitym sportowcem. Oczywiście wiem, co zrobić, by kolejny był lepszy – powiedział Austriak.

Szkoleniowiec polskich skoczków docenił współpracę z Kamilem Stochem

Thomas Thurnbichler jest jednym z głównych autorów bardzo dobrego sezonu polskich skoczków. Austriak bardzo docenił fakt, że przyszło mu współpracować także z Kamilem Stochem, który osiągnął w karierze niemal wszystko, co możliwe.

– To był dla mnie pierwszy rok współpracy z tym niesamowitym sportowcem. Oczywiście wiem, co zrobić, by kolejny był lepszy (...) Na razie wszystko zmierza w tym kierunku, że przed nim kolejny sezon. Widziałem w nim motywację – podkreślił Austriak.

