Wyjątkowy gest wobec Dawida Kubackiego. Anze Lanisek nie wytrzymał

Dawid Kubacki był zdecydowanie najlepszym z polskich skoczków narciarskich w minionej już kampanii 2022/23. 33-latek z Nowego Targu musiał zrezygnować z udziału w ostatnich konkursach ze względu na zdrowie jego żony, która z przyczyn kardiologicznych trafiła do szpitala. Od samego początku cała rodzina skoków narciarskich okazywała ogromne wsparcie wobec Polaka i jego rodziny, a z czasem stan zdrowia Marty Kubackiej uległ zdecydowanej poprawie, o czym powiedział sam skoczek. Absencja Polaka spowodowała, że wypadł poza podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a jego miejsce zajął Anze Lanisek.

Wyjątkowy gest Anzego Laniska wobec Dawida Kubackiego

W trakcie koronacji trzech najlepszych zawodników Pucharu Świata 2022/23 Anze Lanisek pojawił się na podium z kartonową podobizną Dawida Kubackiego. Słoweniec zalał się łzami, a w rozmowie z Eurosportem przyznał, że to Polak był dla niego jednym z najlepszych skoczków świata w minionej kampanii.

— Dla mnie to on powinien być drugi lub trzeci, ponieważ był bardzo mocny w tym sezonie. Być może Granerud był delikatnie lepszy w drugiej części sezonu, ale Dawid pokazał, że jest wielkim człowiekiem i wielkim sportowcem. Kiedy urodzi ci się drugie dziecko w trakcie Turnieju Czterech Skoczni, trzeba być bardzo odpornym psychicznie. Pokazał to i wiem, że byłby tutaj w Planicy czy w Vikersund bardzo mocny. Życzę mu, Marcie i ich dzieciom wszystkiego dobrego — powiedział Anze Lanisek.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2022/23

Pozycja Imię i nazwisko Narodowość Liczba punktów 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 2128 2. Stefan Kraft Austria 1790 3. Anze Lanisek Słowenia 1679 4. Dawid Kubacki Polska 1592 5. Ryoyu Kobayashi Japonia 1065 6. Piotr Żyła Polska 984 7. Andreas Wellinger Niemcy 902 8. Timi Zajc Słowenia 853 9. Daniel Tschofenig Austria 851 10. Manuel Fettner Austria 755 14. Kamil Stoch Polska 608 31. Paweł Wąsek Polska 190 32. Aleksander Zniszczoł Polska 181 44. Jan Habdas Polska 48 50. Tomasz Pilch Polska 30 57. Kacper Juroszek Polska 18 78. Stefan Hula Polska 4 78. Maciej Kot Polska 4

