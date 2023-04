Thomas Thurnbichler podsumował swój rok z kadrą. Zdradził, kto pomógł drużynie w trudnej sytuacji

W miniony weekend zakończył się bardzo długi i wymagający sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. To był również pierwszy rok pracy Thomasa Thurnbichlera z kadrą polskich skoczków. W bieżącej kampanii Biało-Czerwoni mieli wzloty i upadki, ale w kontekście całości, to tegoroczna zima była pełna sukcesów.

Thomas Thurnbichler ocenił swój pierwszy rok pracy w kadrze Polski

W podobny sposób ten sezon ocenił trener Thomas Thurnbichler, który udzielił wywiadu WP SportowymFaktom. Austriak przyznał również, że to był najbardziej wymagający sezon w jego karierze. – Praca w Polsce, z uwagi na duże zainteresowanie, wytwarza presję. Ale to świetnie, to był wspaniały czas – przyznał.

Trener reprezentacji Polski przyznał, że po roku pracy i zapoznaniu się z funkcjonowaniem kadry musi stworzyć system, który ułatwi młodym skoczkom dołączenie do czołówki. – Przez ten czas przyglądałem się systemowi. W ostatnich tygodniach opowiedziałem osobom na szczycie związku o swoim pomyśle, jak go poprawić. Teraz piłka jest po ich stronie – powiedział szkoleniowiec i dodał, że ramy tego systemu mają obejmować wszystkie szczeble szkolenia.

Thomas Thurnbichler o Dawidzie Kubackim: To prawdziwy sportowiec

Thomas Thurnbichler został również zapytany o Dawida Kubackiego, który opuścił końcówkę sezonu ze względu na kłopoty zdrowotne jego żony Marty. Austriak podkreślił, że jego podopieczny to prawdziwy sportowiec, który w przyszłym sezonie może dobrze skakać, o ile wystartuje. – Musimy jednak poczekać na jego decyzję, która zależy od tego, jak będzie czuła się jego żona. Nie będziemy na niego nakładać żadnej presji. Najważniejsza jest rodzina – podkreślił.

Austriak zdradził, że kłopoty żony skoczka miały ogromny wpływ na całą drużynę. – Dobre wieści, które nadeszły w dzień konkursu drużynowego w Lahti, były ogromną ulgą dla wszystkich – dodał.

To on pomógł drużynie w trudnej sytuacji

Trener przyznał, że z tą sytuacją pomógł drużynie psycholog Daniel Krokosz, który zaczął pracę z kadrą w tym sezonie.

– Bardzo nam pomógł w trakcie sezonu. A gdy wydarzyła się ta sytuacja z Martą i Dawidem, rozmawiał z zawodnikami, również ze mną, pomógł mi sobie poradzić z tą sytuacją – zakończył.

