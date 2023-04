Thomas Thurnbichler ma specjalny plan dla Dawida Kubackiego. Zaskakujące słowa trenera

Dawid Kubacki miał znakomity sezon 2022/23, choć skończył go w przykry sposób. Pod koniec tegorocznej edycji Raw Air musiał wycofać się ze startów ze względu na problemy zdrowotne jego żony. W efekcie ominął też konkursy w Lahti i Planicy, a przez to spadł z podium Pucharu Świata. Mimo tego jednak występy Polaka w trakcie ostatniej zimy należy ocenić bardzo pozytywnie. Co ciekawe Thomas Thurnbichler uważa, że 33-latek może być jeszcze lepszy. Mało tego, ponoć wie, jak mu w tym pomóc.

Thomas Thurnbichler wierzy w Dawida Kubackiego

Przypomnijmy – w pierwszej części sezonu 2022/23 Kubacki długo prowadził w klasyfikacji generalnej, ale później został prześcignięty przez Halvora Egnera Graneruda. Norweg nie oddał pozycji lidera i wygrał Kryształową Kulę. Nasz rodak przez kilka miesięcy plasował się na drugim miejscu, lecz ostatecznie zakończył rywalizację tuż za podium – na czwartej lokacie. W całym sezonie skoczek z Nowego Targu 15 razy kończył konkurs na podium, a wygrał 6 z nich.

Mimo tego trener Biało-Czerwonych uważa, że w przyszłości Kubacki może być jeszcze lepszy. Co prawda aktualnie nie wiadomo, kiedy zawodnik wróci na skocznię, ponieważ priorytetem dla niego jest opieka nad chorą żoną. Gdyby jednak nawet rozpoczął przygotowania do następnej zimy później niż inni, mimo wszystko dałby sobie radę – tak przynajmniej sądzi Thurnbichler.

– To nie jest facet, który musi odbębnić cały okres przygotowawczy od deski do deski. Może bazować na zdobytym już doświadczeniu i umiejętnościach, które ma znacznie wyższe niż większość skoczków. Jeśli zacznie przygotowania później, i tak będzie mógł wspiąć się na światowy top już na początku sezonu – przyznał Austriak w rozmowie z Polsatem Sport.

Specjalny plan dla Dawida Kubackiego

Mało tego, okazuje się, że selekcjoner i jego sztab przygotowali dla Kubackiego specjalny plan, który może pomóc osiągać jeszcze większe sukcesy w niedalekiej przyszłości. – Odkryliśmy, jakie elementy w przypadku Dawida są jeszcze konieczne do poprawy. Mam już w głowie kilka pomysłów na to, jak uczynić Kubackiego jeszcze lepszym skoczkiem – stwierdził Thurnbichler.

Trener dodał, iż pierwsze kroki ku temu zostały poczynione w minionym sezonie. Wspomniał o szlifowaniu przejścia do fazy lotu, kontroli w samym locie czy o odbiciu się z progu. – Te zmiany to proces, który trwa. Widzimy, nad czym należy pracować – podsumował.

