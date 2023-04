Marta Kubacka opuści szpital przed świętami? Wymowne słowa skoczka

Cała Polska śledzi to, co dzieje się u rodziny Kubackich. Ma to związek ze stanem zdrowia utytułowanego polskiego skoczka Dawida Kubackiego. 33-latek z Nowego Targu zrezygnował z udziału w ostatnich konkursach ze względu na zdrowie jego żony, która z przyczyn kardiologicznych trafiła do szpitala.

Stan zdrowia Marty Kubackiej jest obiecujący

Stan zdrowia Marty Kubackiej systematycznie ulega poprawie i jest obiecujący. – Przed nami jeszcze spory kawałek drogi, ale lekarze wykonali ogromną pracę, żeby pomóc Marcie i teraz mówią, że parametry pracy jej serca w krótkim czasie bardzo szybko się poprawiły, co rzadko się zdarza – zdradził reprezentant Polski i dodał, że wszystko jest już blisko ogólnoprzyjętej normy.

Jakiś czas temu w wywiadzie dla WP SportoweFakty Dawid Kubacki wypowiedział się na temat powrotu jego żony do domu. Skoczek był dopytywany, czy pojawił się na horyzoncie moment, w którym Kubaccy będą mogli wrócić do domu. – Tak. Nie stanie się to na dniach, jest raczej kwestią tygodni, ale nie miesięcy – powiedział podbudowany.

– Mamy nadzieję, że czwartą rocznicę ślubu, którą będziemy mieli 1 maja, poświętujemy już w domu – mówił przed kilkoma dniami.

Marta Kubacka wróci do domu na Wielkanoc?

Jednak teraz z rozmowy z dziennikarzami Gazety Krakowskiej wynika, że jest możliwość, by Marta Kubacka wróciła do domu na Wielkanoc. Dziennikarz Artur Bogacki zapytał skoczka, czy w związku z poprawą stanu zdrowia rodzina będzie mogła spędzić święta w domu.

– Pewnie na 99 proc. będą w rozjazdach. Chyba, że nam zrobią niespodziankę i nas ze szpitala „wygonią” – powiedział czwarty skoczek Pucharu Świata.

Dawid Kubacki powtórzył, że jego żona jest pod opieką profesjonalistów, którzy dobrze się nią opiekują. – Jeżeli będą mieli jakiekolwiek wątpliwości, to będą woleli zostawić ją dłużej, żebyśmy potem wrócili do domu bezpiecznie, z przekonaniem, że nic podobnego już się nie wydarzy. Lekarze też nie mogą podać konkretnej daty. Jeżeli będą pewni, to my się dowiemy kilka dni wcześniej, że wracamy do domu – podkreślił.

Czytaj też:

Anze Lanisek może otrzymać wyróżnienie od PKOI. Jest jeden warunekCzytaj też:

Adam Małysz zdradził plany PZN. W polskich skokach zajdą zmiany