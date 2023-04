Świat sportu wspiera Dawida i Martę Kubackich. Te słowa chwytają za serce

W piątek 14 kwietnia Dawid Kubacki przekazał informację, na którą czekała nie tylko cała Polska, ale i świat skoków narciarskich. Za pośrednictwem swoich social mediów reprezentant Polski poinformował, że wraz z żoną wraca ze szpitala do domu.

„Wróciliśmy dzisiaj do domu i śmiało mogę powiedzieć, że to cud dokonany rękami lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Dziękuję za każdą Waszą modlitwę, dobrą myśl, słowo otuchy” – napisał na Facebooku Dawid Kubacki.

Powrót Kubackich do domu

To jeszcze nie koniec, bo teraz żonę Dawida Kubackiego czeka długotrwała i intensywna rehabilitacja, a sam skoczek zdradził, że będzie „uczył się nowej rzeczywistości”

„Dziękujemy całej załodze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jesteście teamem na miarę zwycięstwa w Pucharze Narodów! Okazuje się, że prawie każdy z nas zna kogoś z kardiowerterem-defibrylatorem, potocznie nazywanym rozrusznikiem serca. Ja z taką osobą będę dzielić życie, drugie życie” – podkreślił.

Chwytające za serce komentarze

Na ten wpis Dawida Kubackiego zareagowali nie tylko kibice, ale i sportowcy, w tym legendarni skoczkowie narciarscy. Zdobywca Kryształowej Kuli w zakończonym niedawno sezonie, czyli Halvor Egner Granerud napisał, że to wspaniała wiadomość. „Miłej podróży do domu ? i powodzenia we wszystkim, co nadchodzi” – czytamy.

„Cudowna wiadomość! W najbliższych tygodniach/miesiącach będziecie potrzebowali dużo siły, cierpliwości i zrozumienia, ale razem jesteście nie do pokonania. Przesyłamy Wam miłość i energię!” – skomentowała Angela Pointner, żona austriackiego trenera Aleksandra Pointnera.

Pod postem udzielił się także czterokrotny medalista olimpijski Gregor Schlierenzauer: „Z miłością, wiarą i zaufaniem wszystko jest możliwe” – czytamy. Drużynowy złoty medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 i rodak „Schlieriego” Daniel Huber napisał: Bardzo dobra wiadomość. Życzę wszystkiego najlepszego w czasie rehabilitacji.

Post Dawida Kubackiego skomentowały nie tylko osoby związane ze światem skoków. W sekcji „komentarze” można znaleźć również wpis trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej i czterokrotnej mistrzyni świata w rzucie młotem Anity Włodarczyk. „Dużo zdrowia dla Was” – napisała. Z kolei była mistrzyni UFC i polska zawodniczka MMA Joanna Jędrzejczyk zareagowała na tę wiadomość trzema emotkami serca.

