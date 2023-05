Przez lata pracował z polskimi skoczkami. Prezes PZN ujawnił kulisy jego odejścia z kadry

Na początku maja media obiegła informacja o rozbracie przez lata związanego z polskimi skokami Macieja Maciusiaka z kadrą B, którą w ostatnim czasie prowadził. Eurosport poinformował, że druga reprezentacja będzie trenować ze szkoleniowcem, którego nazwisko zostanie ogłoszone w najbliższych dniach, a TVP Sport ustaliło, że następcą Polaka będzie Czech David Jiroutek.

Adam Małysz dementuje informacje ws. Macieja Maciusiaka

Do ostatnich informacji, które pojawiły się w przestrzeni medialnej zdecydował się odnieść Adam Małysz, który porozmawiał z dziennikarzem Interii Tomaszem Kalembą. – Chcę zdementować informacje o tym, że to PZN zwolnił trenera Macieja Maciusiaka. To nie jest prawda. – przyznał legendarny polski skoczek i dodał, że szkoleniowiec tylko zrezygnował z prowadzenia kadry B.

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego oświadczył także, że do tej pory nie negocjował z trenerem. – Nasze losy są rzeczywiście splątane, ale to jest zbieżność. Nie brałem do tej pory w negocjacjach z Maćkiem Maciusiakiem, by ktoś mi nie zarzucił stronniczości. Muszą być jasne i ścisłe zasady – kontynuował.

Adam Małysz: Nie chcemy stracić Maciusiaka

Z drugiej strony Małysz przyznał, że nie federacja nie chce stracić szkoleniowca, włącznie z Thomasem Thurnbichlerem. – Każdy z nas jest zdania, że to jest bardzo cenny trener. Ma odpowiednie wykształcenie i świetnie zna świat skoków. Wielokrotnie pokazywał swoje umiejętności, ratując różnych zawodników – powiedział.

– Mamy dla niego propozycję, ale na razie jest on na urlopie. Wrócimy do rozmów za jakiś czas, bo chcemy wykorzystać jego wiedzę – zakończył.

Maciej Maciusiak był przy Adamie Małyszu, kiedy ten jeszcze skakał. Najpierw pełnił funkcję trenera kadry młodzieżowej, a później był w jego teamie. Ponadto pomagał też Hannu Lepistoe.

