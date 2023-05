Thomas Thurnbichler dostrzegł niepokojący problem. Mówi o dużych zmianach

Reprezentacja Polski w skokach narciarskich mężczyzn wyraźnie odżyła odkąd Adam Małysz zdecydował się zatrudnić Thomasa Thurnbichlera na stanowisku szkoleniowca. Austriak wniósł do kadry świeżość i mocno wpłynął na formę m.in. Dawida Kubackiego czy Piotra Żyły. Tuż po zakończeniu sezonu 2022/23 33-letni trener podkreślił, że przed reprezentantami kraju jeszcze mnóstwo pracy i nowa kampania rozpoczęła się dla niego dzień po finiszu poprzedniej.

Thomas Thurnbichler podsumował miniony sezon skoków narciarskich

Reprezentacja Polski zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów za Austrią, Norwegią i Słowenią. Thomas Thurnbichler jest dumny z progresu, jaki wykonali Polacy, ale ma świadomość, że musi on wciąż postępować.

— Ta praca wciąż trwa. Nie wiemy, jaki będzie jej końcowy wynik, ale staramy się zaakceptować to, co jest i wykonywać jak najlepiej swoje zadanie — powiedział trener w rozmowie z serwisem sport.interia.pl.

Thomas Thurnbichler dostrzegł niepokojący problem

Obecnie Polacy przebywają w ośrodku lekkoatletycznym w Spale, gdzie przygotowują się do letniego sezonu. Thomas Thurnbichler zdradził, że jednym z najważniejszych zadań, na którym będzie się skupiać, to wykorzystanie w większym stopniu drugiej grupy w kadrze seniorów. Dodał też, że zmiany zajdą w kadrze kobiet, gdyż trudno Polakom stworzyć zespół mieszany. Nie to go martwi najbardziej. Jak twierdzi, coraz mniej ludzi w Polsce oraz za granicą jest chętnych do uprawiania sportu.

– Skoki kobiet chcemy objąć naszym systemem pracy, wspomagać zawodniczki, będą korzystać z tej samej bazy. A kolejna sprawa, to trzeba skupiać się na juniorach. To, co do tej pory zauważyłem, że w Polsce następuje zbyt wczesna specjalizacja zawodników, zbyt wcześnie przystępują do specjalistycznych treningów. Jest też ten sam niepokojący problem, co w wielu innych krajach — coraz mniej ludzi garnie się do sportu — zauważył Austriak.

