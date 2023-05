Polscy skoczkowie poznali kalendarz Pucharu Świata. Doszło do sporych przetasowań

Powoli zbliża się kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Choć od zakończenia kampanii 2022/23 minęło niewiele czasu, to podopieczni Thomasa Thurnbichlera udali się na zgrupowanie do Spały, gdzie przygotowują się do kolejnych zmagań.

FIS zdecydował ws. Rosjan i Białorusinów

W środę 24 maja rada FIS odbyła wiosenne posiedzenie przed czwartkowym Kongresem FIS. Podczas tego spotkania działacze zajęli się obradami m.in. na temat udziału Rosjan i Białorusinów. Zgodnie z decyzją, którą możemy przeczytać na oficjalnej stronie Międzynarodowej Federacja Narciarskiej skoczkowie tych nacji nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

„Obecna polityka FIS, która nie zezwala na udział rosyjskich i białoruskich sportowców i urzędników w zawodach FIS, pozostanie w mocy do odwołania” – czytamy.

Puchar Świata 2023/24. FIS opublikował kalendarz

Ponadto zajęto się kalendarzem Pucharu Świata FIS na sezon 2023-2024, które oficjalnie zostały zatwierdzone. Jak możemy zauważyć na grafice udostępnionej przez serwis skijumping.pl tym razem zawody Pucharu Świata rozpoczną się 25-26 listopada w fińskiej Ruce, a nie w Wiśle, jak to było ostatnimi czasy.

Następnie skoczkowie udadzą się do Lillehammer, Klingenthal oraz Engelbergu. Na koniec grudnia w Oberstdorfie zaplanowano Turniej Czterech Skoczni. Triumfator zostanie wyłoniony 6 stycznia w Bischofshofen.

Po zmaganiach w TCS przyjdzie na pierwszy w historii Polski Turniej 13.01 – 21.01, który rozpocznie się w Wiśle, później przeniesie się do Szczyrku, a zakończy się w Zakopanem. W dniach 26-28 stycznia na skoczni Kulm w Bad Mittendorf odbędą się mistrzostwa świata w lotach. Następnie zawody przeniosą się do Willingen, Lake Placid, Sapporo, Oberstdorfu, Lahti, Oslo, Trondheim i Vikersund. Skoczkowie zakończą zmagania w Pucharze Świata w Planicy.

