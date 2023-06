Znamy ceny biletów na Igrzyska Europejskie. Skoki narciarskie tańsze niż zazwyczaj

Polska od lat szykowała się na Igrzyska Europejska. Impreza nie jest mila widziana przez część społeczeństwa ze względu na wysokie koszty organizacji zmagań, które nie mogą równać się prestiżem z igrzyskami olimpijskimi. Do Krakowa i innych miast Małopolski zjadą się czołowi sportowcy w wielu dyscyplinach. Poznaliśmy ceny biletów na ceremonię otwarcia, zamknięcia, a także zmagań sportowców na różnych arenach.

Ceny biletów na Igrzyska Europejskie w Krakowie i Małopolsce

Organizator Igrzysk Europejskich poinformował o cenach biletów. Za wstęp na otwarcie zmagań trzeba zapłacić przynajmniej 50 złotych (do 120 zł). Wydarzenie kończące odbywającą się na przełomie czerwca i lipca imprezę będzie kosztować kibiców minimum 30 złotych (do 100 złotych). Nie na wszystkie wydarzenia wstęp jest płatny. Jako że igrzyska będą rozgrywane w wielu miastach i arenach, na części z nich będzie można pojawić się za darmo. Tak jest w przypadku teqballa, padla, kickboxingu czy muay thai, lecz zawody we wspomnianych sportach walki będą rozgrywane w podkrakowskich Myślenicach.

Wstęp na cześć imprez może sporo kosztować kibiców, jeśli postanowią się wybrać na wszystkie dni rywalizacji. W przypadku lekkoatletyki należy się liczyć z cenami wahającymi się od 20 do 100 złotych za jeden dzień zmagań. O niejako promocji mogą mówić fani skoków narciarskich. Po raz pierwszy zmagania podczas imprezy mistrzowskiej odbędą się na igielicie w Zakopanem. O złoto powalczą czołowi polscy skoczkowie z Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim na czele. Za wstęp na jeden dzień zmagań będzie trzeba zapłacić minimum 50 złotych. Dla porównania podczas zimowego Pucharu Świata koszt wejściówki jest nawet parokrotnie większy.

Polska powalczy o medale Igrzysk Europejskich 2023

Igrzyska Europejskie odbędą się w dniach 20 czerwca – 2 lipca. Podczas ostatniej imprezy tego typu (Mińsk 2019) Polska zdobyła 14 medali (3 złote, 1 srebrny i 10 brązowych).

Czytaj też:

Dramat Justyny Święty-Ersetic. „Zdrowie postanowiło sprawić mi psikusa”Czytaj też:

Nie żyje Jim Hines. To on jako pierwszy przebiegł 100 metrów poniżej 10 sekund