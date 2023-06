Dawid Kubacki wraca na skocznię! Świetnie wieści z reprezentacji Polski

W środowej rywalizacji na Średniej Krokwi wezmą udział: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Kacper Juroszek. Będzie to zatem symboliczny, ale jakże ważny powrót na oficjalne zawody najlepszego z Polaków w minionym sezonie Pucharu Świata. Kubacki, bo o nim mowa, szczęśliwie może wrócić do skakania, po trudnej walce, jaką przeszedł o powrót do zdrowia swojej żony Marty. W zespole na środowy konkurs zabrakło miejsca dla Pawła Wąska.

Dawid Kubacki powraca do rywalizacji w skokach narciarskich

Dla skoczków występ podczas igrzysk europejskich będzie czymś zupełnie nowym, spoglądając na kalendarz sezonu. Walka o medale rozegra się kilka tygodni przed startem cyklu Letniego Grand Prix. W zawodach każda z reprezentacji może wystawić maksymalnie pięciu reprezentantów, stąd decyzja o pozostawieniu poza rywalizacją konkursową Wąska. Ten dostanie swoją szansę najprawdopodobniej w konkursie na Wielkiej Krokwi.

Warto również dodać, że dzień przed panami, czyli już we wtorkowe popołudnie (tj. 27 czerwca) na skoczni pojawią się panie. Kadra w składzie: Nicole Konderla, Wiktoria Przybyła, Anna Twardosz, Paulina Cieślar i Pola Bełtowska – zaprezentują się po raz pierwszy pod okiem nowego selekcjonera. Jest nim Austriak Harald Rodlauer. Początek rywalizacji od godziny 17:30.

Dużo skakania podczas IE 2023

Łącznie podczas igrzysk w Polsce zostanie rozegranych kilka konkursów w skokach narciarskich. Średnia i Wielka Krokiew będą gościć zarówno konkursy indywidualne pań, jak i panów. Dodatkowo na średniej wielkości obiekcie w Zakopanem odbędzie się rywalizacja drużyn mieszanych.

Walka pań i panów rozpoczyna się 27 czerwca i potrwa do 1 lipca. Panowie po raz pierwszy zaprezentują się w środę (tj. 28 czerwca). Będzie to konkurs na Średniej Krokwi. Początek rywalizacji od godziny 17:30.

