Apoloniusz Tajner wskazał faworyta do zwycięstwa w skokach na IE. Takie będzie podium

Polscy skoczkowie narciarscy wracają do rywalizacji po kilku miesiącach odpoczynku. Igrzyska europejskie Kraków-Małopolska będą dobrą okazją, by wykazać się przed letnim Grand Prix, które rozpoczną się za kilka tygodni. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera powalczą o pierwsze medale IE na normalnej skoczni w Zakopanem, a nasz kraj reprezentować będą: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Kacper Juroszek. Jeden z nich jest faworytem Apoloniusza Tajnera do zwycięstwa w konkursie indywidualnym.

Apoloniusz Tajner wskazał faworyta do zwycięstwa w konkursie indywidualnym skoków narciarskich podczas IE

Apoloniusz Tajner udzielił wywiadu dla „Faktu”, podczas którego podzielił się swoimi opiniami przed nadchodzącym konkursem skoków narciarskich w ramach igrzysk europejskich Kraków-Małopolska. Według 69-latka na najwyższym stopniu podium stanie Dawid Kubacki, a pozostałe stopnie wypełnią Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł. Jak twierdzi, zaraz za nimi powinien uplasować się Piotr Żyła, choć on na razie nie znajduje się w odpowiedniej dyspozycji sportowej i ma wahania formy.

– Szanse medalowe mamy we wszystkich męskich konkurencjach. Trener Thurnbichler mówi, że Dawid Kubacki jest w bardzo dobrej dyspozycji. Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł też dobrze bardzo dobrze się prezentują. Piotrek Żyła jeszcze skacze w kratkę, ale przeplata to dobrymi próbami – powiedział Apoloniusz Tajner.

Dawid Kubacki wraca do skakania

Przypomnijmy, że ostatnie miesiące nie były najłatwiejsze dla Dawida Kubackiego. Jego żona, Marta przebywała w szpitalu, walcząc o życie, a skoczek zrezygnował z końcówki zakończonego sezonu skoków narciarskich, by opiekować się ukochaną.

Stracił przez to pozycję na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale nie to było najważniejsze. Teraz 33-latek chce pokazać, że forma z ubiegłego sezonu nie była dziełem przypadku.

