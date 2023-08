Fantastyczne wieści ws. polskich skoczków. PZN rozwiał wątpliwości

We wtorkowe południe Polski Związek Narciarski opublikował oficjalne oświadczenie, w którym przekazano, którzy skoczkowie oraz skoczkinie wezmą udział w konkursach indywidualnych na skoczni narciarskiej HS104 w Szczyrku. Zawody odbędą się w najbliższy weekend. Głos zabrał również trener męskiej kadry narodowej Thomas Thurnbichler.

Oni znaleźli się w kadrze na zawody w Szczyrku. Są wielkie powroty

Thomas Thurnbichler zadecydował, że na zawody Letniego Grand Prix w Szczyrku kadra Polaków będzie składała się z następujących zawodników: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Klemens Murańka, Kacper Juroszek i Marcin Wróbel.

– W Szczyrku zobaczymy Kadrę Narodową A w komplecie. W składzie pozostają Olek Zniszczoł i Kacper Juroszek, którzy w Courchevel pokazali kilka solidnych skoków. W ich przypadku będziemy kontynuować pracę nad tym, by przenosili udane próby treningowe do zawodów. Po raz kolejny wystartuje także Klimek Murańka, który dobrze spisał się we Francji, szczególnie drugiego dnia, kiedy był ósmy. O kolejne punkty powalczy również Maciej Kot, który był jednym z najlepszych skoczków podczas początkowego etapu przygotowań na obiektach normalnych – mówił Thomas Thurnbichler, wyjaśniając również decyzję o powołaniu Marcina Wróbla.

– Powołanie otrzymuje także jeden z młodych i obiecujących zawodników. Możliwość zebrania doświadczenia w FIS Grand Prix dostanie Marcin Wróbel. Podczas Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku znalazł się tuż za podium, a przy okazji zgrupowania w Oberhofie oddawał naprawdę niezłe skoki. To dobra okazja, by sprawdził się w Polsce pośród najlepszych. Szczególnie latem, na tak wczesnym etapie przygotowań, chcemy włączyć do składu kogoś młodego – dodał Austriak.

