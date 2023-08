Apoloniusz Tajner podjął szokującą decyzję. Wystartuje w wyborach do Sejmu

Apoloniusz Tajner kojarzony jest przede wszystkim z wielkimi sukcesami Adama Małysza. Słynny trener skoków narciarskich i były prezes Polskiego Związku Narciarskiego często gości w telewizji jako ekspert przed konkursami Pucharu Świata i nie tylko. Wszystko wskazuje na to, że przed nim nowy etap i przygoda, co poświadczył obecnością na jednej scenie z liderem Koalicji Obywatelskiej, Donaldem Tuskiem.

Apoloniusz Tajner wystartuje w wyborach parlamentarnych

W trakcie przemówienia przewodniczący partii Donald Tusk powiedział, że jego formacja idzie do nadchodzących wyborów parlamentarnych jako Koalicja Obywatelska wspólnie z Nowoczesną, Partią Zielonych oraz Inicjatywą Polską. Po chwili wyjaśnił, dlaczego wspólnie na scenie pojawił się z nim Apoloniusz Tajner.

– Znacie go, to nasz gość specjalny – pan Apoloniusz Tajner i to on ma dziś ten obowiązek i zaszczyt reprezentować także całą rzeszę bezpartyjnych, ludzi z wiarą w zwycięstwo, społeczników, działaczy społecznych, sportowych, którzy także będą na naszych listach. Idziemy szeroką ławą – powiedział lider Platformy Obywatelskiej.

Apoloniusz Tajner wyjaśnił swoją decyzję

Zgromadzeni na spotkaniu nagrodzili byłego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego głośnymi brawami. Okazuje się, że będzie on bezpartyjnym kandydatem na listach Platformy Obywatelskiej. Po chwili sam zabrał głos, wyjaśniając, dlaczego zdecydował się na taki ruch.

– Moje korzenie są stąd, ze Śląska Cieszyńskiego. To były tereny, na których współpracowałem z wieloma ludźmi w zakresie sportu, w zakresie narciarstwa. Ta ziemia mnie wychowała, ci ludzie. Tolerancja, zrozumienie wzajemne, uczciwość, szczerość – to mnie wychowywało. Uczciwość, rzetelność – to powodowało, że pojawiły się sukcesy w sporcie, również narciarstwie. (...) Bardzo mnie boli to, że jest taka sytuacja, że takie podziały się wytworzyły. Tego nie powinno być. Jesteśmy polskim narodem. Te barwy biało-czerwone, które mam na rękawku – zawsze się z nimi identyfikowałem – mówił Apoloniusz Tajner.

