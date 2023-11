Thomas Thurnbichler i Paweł Wąsek zaskoczyli. Tego się po nich nie spodziewano

Już w listopadzie rozpocznie się kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Biało-Czerwoni przygotowują się do niego intensywnie, choć obecnie przebywają na zgrupowaniu w znacznie cieplejszym kraju. Biało-Czerwoni na pięć dni udali się na Cypr, by tam ładować baterie i szykować się do startów. Chwilowo więc narty poszły w odstawkę, a w ruch… Piłka.

Piłkarskie popisy Thomasa Thurnbichlera i Pawła Wąska

Na Wyspę Afrodyty udała się piątka skoczków, którzy będą stanowić trzon kadry A przynajmniej na początku sezonu. Thomas Thurnbichler zabrał ze sobą Pawła Wąska, Kamila Stocha, Aleksandra Zniszczoła, i Piotra Żyłę, a Dawid Kubacki został w Polsce ze względów rodzinnych. Na Cyprze Polacy mają niemal wakacyjne warunki – słońce i temperaturę sięgającą 30 stopni Celsjusza. Nic dziwnego, że i ją chcą aktywnie wykorzystać.

A jak konkretnie? Nie od dziś wiemy, że nasi skoczkowie pasjonują się także innymi sportami, między innymi Formułą 1. Jak się jednak okazuje, dobrze radzą sobie również z piłką przy nodze, podobnie zresztą jak sam szkoleniowiec naszej ekipy narodowej. Znany był on jako zapalony fan skateboardingu, ale widać, że jest dużo bardziej wszechstronny, niż się spodziewano.

W sieci pojawiło się wideo, na którym możemy obejrzeć futbolowe popisy Pawła Wąska i Thomasa Thurnbichlera. Skoczek oraz trener z powodzeniem żonglują, a także wymieniają między sobą podania w taki sposób, aby piłka nie dotknęła ziemi, co zresztą udaje im się z łatwością. „Piłka im nie przeszkadza” – podpisano krótki filmik na twitterowym profilu Eurosportu, gdzie został on opublikowany. Co ciekawe w kontekście reprezentanta Polski, to fakt, iż on sam futbolu nigdy nie trenował, ale grał w nią jego tata Krzysztof, głównie w barwach Kuźni Ustroń.

twitterCzytaj też:

Nadzieja polskich skoków jest w kryzysie. Ma ogromne problemyCzytaj też:

To chcieliśmy usłyszeć od Dawida Kubackiego. Sezon się zbliża, a on daje nadzieję