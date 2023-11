Terminarz skoków narciarskich na sezon 2023/24. Prezentujemy rozpiskę Pucharu Świata

Zimowy sezon 2023/24 w skokach narciarskich zbliża się wielkimi krokami. Tym razem Puchar Świata rozpocznie się klasycznie pod koniec listopada, czyli inaczej niż rok temu, gdy kalendarz sparaliżował piłkarski mundial. Sportowcy ruszą do walki o Kryształową Kulę w ostatni weekend przed grudniem i będą rywalizowali ze sobą do końcówki marca, gdy tradycyjnie spotkają się w Planicy.

Zbliża się sezon 2023/24 w skokach narciarskich

Analizując kalendarz i planując ewentualne wyjazdy na zawody, warto zwrócić uwagę na to, co będzie działo się w styczniu. Na początek 2024 roku zaplanowano pierwszy w historii polski turniej, a właściwie… PolSKI Turniej. W jego ramach skoczkowie spędzą w naszym kraju tydzień i będą występować kolejno w Wiśle, Szczyrku oraz Zakopanem. To nie lada gratka dla fanów tego zimowego sportu. Poza tym klasycznie warto mieć na uwadze Turniej Czterech Skoczni na przełomie grudnia i stycznia czy Raw Air w marcu.

Szykując się do sezonu Biało-Czerwoni aktualnie przebywają na krótkim zgrupowaniu na Cyprze. Wraz ze sztabem szkoleniowym Thomasa Thurnbichlera polecieli tam Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. W kraju został natomiast Dawid Kubacki (ze względów rodzinnych). Właśnie ta piątka ma przystąpić do pierwszych konkursów w kampanii 2023/24, które odbędą się w Finlandii.

Terminarz Pucharu Świata w skokach narciarskich – sezon 2023/24

25-26 listopada – Ruka (Finlandia)

2-3 grudnia – Lillehammer (Norwegia)

9-10 grudnia – Klingenthal (Niemcy)

16-17 grudnia – Engelberg (Szwajcaria)

Turniej Czterech Skoczni



29 grudnia – Oberstdorf (Niemcy)

1 stycznia – Garmisch-Partenkichren (Niemcy)

3 stycznia – Innsbruck (Austria)

6 stycznia – Bischofshofen (Austria)

PolSKI Turniej



13-14 stycznia – Wisła (Polska)

17 stycznia – Szczyrk (Polska)

20-21 stycznia – Zakopane (Polska)

26-28 stycznia – Bad Mitterndorf – MŚ w lotach (Austria)

3-4 lutego – Willingen (Niemcy)

10-11 lutego – Lake Placid (USA)

17-18 lutego – Sapporo (Japonia)

23-25 lutego – Oberstdorf (Niemcy)

2-3 marca – Lahti (Finlandia)

Raw Air



9-10 marca – Oslo (Norwegia)

12-13 marca – Trondheim (Norwegia)

16-17 marca – Vikersund (Norwegia)

22-24 marca – Planica (Słowenia)

Czytaj też:

Thomas Thurnbichler i Paweł Wąsek zaskoczyli. Tego się po nich nie spodziewanoCzytaj też:

Polski skoczek skomentował decyzję Thomasa Thurnbichlera. Taki jest jego cel