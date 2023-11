Halvor Egner Granerud się odgraża. Dzięki temu może być jeszcze lepszy

Już niebawem, pod koniec listopada, rozpocznie się zimowy sezon 2023/24 w skokach narciarskich. Do rywalizacji w Pucharze Świata przystąpi wiele gwiazd, w tym oczywiście także Polacy oraz ich największy nemezis z poprzedniego roku – Halvor Egner Granerud. Norweski skoczek udzielił ostatnio wywiadu Eurosportowi, w którym zdradził, nad czym obecnie pracuje i co zamierza zrobić, aby ponownie sięgnąć po tytuł.

Motywacja Halvora Egnera Graneruda

W poprzednim sezonie zawodnik ten był praktycznie „nie do ruszenia”. Zdobył on Kryształową Kulę z dorobkiem 2128 punktów i przewagą 338 „oczek” nad drugim Stefanem Kraftem. Nie może to jednak dziwić, skoro 27-latek wygrał 12 konkursów indywidualnych, a kolejne 6 razy znalazł się na niższych stopniach podium. Jego dominacja była imponująca. Mimo tego, iż regularnie pokonywał Polaków, trudno było nie podziwiać tych dokonań.

Halvor Egner Granerud nie ukrywa, że chętnie powtórzyłby sukces z poprzedniego sezonu. Zdobycie pierwszego miejsca w Pucharze Świata uważa bowiem za największy triumf, jaki można odnieść w skokach narciarskich. Nic lepiej nie weryfikuje umiejętności zawodników na dłuższym dystansie. – To moja największa motywacja – przyznał.

Dzięki temu Halvor Egner Granerud będzie jeszcze lepszy

Reprezentant Norwegii opowiedział również, nad czym obecnie pracuje i co w teorii powinno pozwolić mu na osiąganie doskonałych wyników. 27-latek zdradził, że aktualnie najbardziej skupia się na odpowiednim układaniu rąk w powietrzu, ponieważ zazwyczaj często je obraca, a to nie pozwala mu wydobyć z siebie maksimum potencjału.

– Poświęciłem temu trochę czasu, bo wiem, że dzięki niewielkim zmianom będę mógł latać jeszcze dalej – stwierdził. Dodał również, iż szlifuje także pozycję dojazdową, co w połączeniu ma mu dać kolejne zwycięstwa w Pucharze Świata. Pierwsza okazja na udowodnienie wysokiej formy nadejdzie już niebawem. Na 25 listopada zaplanowano pierwszy konkurs PŚ w sezonie 2023/24. Skoczkowie wystąpią wtedy w Ruce, w Finlandii.

