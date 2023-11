Zaskakująca decyzja skoczka. Niedawno świętował zdobycie medalu olimpijskiego

Tego typu decyzje widzieliśmy już w tenisie, ale w skokach narciarskich nie są niczym powszechnym, o ile nie dzieje się nic poważnego. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego sezonu jeden z zawodników ogłosił, że tej zimy nie nie zobaczymy go na skoczni. W sieci umieścił lakoniczny wpis na ten temat.

Szokująca decyzja MacKenziego Boyd-Clowesa

MacKenzie Boyd-Clowes, bo o niego chodzi, zaskoczył mocno, ponieważ jeszcze niedawno święcił największe triumfy w swojej karierze. Szczególnie zadowolony mógł być po zimowych igrzyskach olimpijskich z 2022 roku, kiedy to w konkursie drużyn mieszanych stanął na podium wraz ze swoimi rodakami i rodaczkami. Zdobył wówczas brązowy medal.

Solowa kariera Kanadyjczyka nigdy nie nabrała aż takiego rozpędu, by regularnie zdobywał on trofea. Mimo wszystko jednak regularnie startował on w Pucharze Świata jako jedyny reprezentant swojego kraju. Tym razem jednak nie zobaczymy go w akcji. Dlaczego?

Dlaczego MacKenzie Boyd-Clowes się wycofał?

„Jeśli będziecie wypatrywać mnie na skoczni, kiedy rozpocznie się sezon zimowy, nie znajdziecie mnie tam. Postanowiłem na jakiś czas zrobić sobie przerwę i zostać w Kanadzie. Życzę wszystkim miłego sezonu, który będę obserwować” – napisał na swoim profilu na Instagramie.

Co ciekawe nie jest to pierwszy raz, kiedy MacKenzie Boyd-Clowes zdecydował się na taki krok. Już wcześniej, tuż po igrzyskach w Soczi, również zrezygnował ze startów przez cały sezon 2014/15. Tłumaczył wówczas, iż potrzebuje rocznej przerwy na szeroko rozumianą regenerację oraz odpoczynek.

Wyniki MacKenziego Boyd-Clowesa w Pucharze Świata