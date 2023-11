Oto drużyna marzeń według Piotra Żyły. Skoczek nie wahał się ani chwili

Sezon zimowy w skokach narciarskich już za pasem, w związku z czym przygotowania do niego idą pełną parą. Nie inaczej jest w reprezentacji Polski, choć jedna z gwiazd znalazła wolną chwilę, by wziąć udział w pewnej zabawie przed kamerami Eurosportu. Piotr Żyła otrzymał od reporterów trudne zadanie – przynajmniej teoretycznie, bo w sumie poszło mu sprawnie.

Drużyna marzeń Piotra Żyły

Zadanie polegało na tym, by stworzyć drużynę marzeń. W puli skoczków do wyboru znalazło się 30 nazwisk, a „Wiewiór” musiał wybrać czterech z nich. Oczywiście nie obyło się bez haczyka. Zawodnicy zostali podzieleni na pięć koszyków według ceny ustalonej za każdego z nich – za 10, 8, 6, 4 i 2 dolary. Reprezentant Polski miał do dyspozycji 30 dolarów i musiał za to stworzyć jak najsilniejszą ekipę.

Piotr Żyła podszedł do tematu w mocno patriotyczny sposób, ponieważ w poszczególnych kategoriach nie zabrakło naszych rodaków. – Dobra, to ja budżetowo pojadę, więc wezmę siebie. To już dwa… Ale co, 30 dolarów mam, tak? No to proste: biorę Adama Małysza, Kamila Stocha, „Mustafę” (Dawida Kubackiego) no i siebie – śmiał się 36-letni zawodnik, który przytomnie zauważył, że zostały mu jeszcze dwa dolary wolnego budżetu.

Zawodnicy do wyboru:

10 dolarów – Nykanen, Małysz, Ahonen, Schlierenzauer, Stoch

8 dolarów – Weissflog, Ammann, Morgenstern, Kraft, Granerud

6 dolarów – Golderberg, Kasai, Schmitt, Prevc (Peter), Kobayashi

4 dolary – Funaki, Hannawald, Widhoelzl, Freund, Kubacki

2 dolary – Ljoekelsoey, Peterka, Hautameki, Kranjec, Żyła

Kiedy pierwsze skoki narciarskie w tym sezonie?

Piotr Żyła oraz jego koledzy z drużyny ruszą do boju już niebawem. Pierwsze konkursy odbędą się w Finlandii, a konkretnie w Ruce. Zaplanowano je na 25 i 26 listopada. W biało-czerwonych barwach zaprezentują się również Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł.

