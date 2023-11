Złe wieści przed inauguracją PŚ w skokach. Biało-Czerwoni nie pojawią się na skoczni

Przypomnijmy, że już w piątek ma wystartować seria kwalifikacyjna przed pierwszym turniejem Pucharu Świata skoczków narciarskich. Sezon 2023/24 rozpoczyna się w fińskiej Ruce, która nie rozpieszcza jednak warunkami atmosferycznymi. Ze względu na zbyt silny wiatr odwołano sesje treningowe przewidziane na czwartek.

Polscy skoczkowie bez szans na trening w Ruce

Tak się składa, że reprezentacja Polski do Finlandii dotarła właśnie kilkanaście godzin przed planowanym, pierwszym zapoznaniem ze skocznią. Polacy nie mają zatem póki co okazji do sprawdzenia się w warunkach treningowych. Co ciekawe, taką możliwość miały inne reprezentacje, m.in. Austriacy, Słoweńcy czy Finowie, podczas środowych, nieoficjalnych prób treningowych. Polacy ze względu na późniejszy przyjazd, najpewniej będą skakać dopiero podczas piątkowych prób przed kwalifikacjami.

„Nasi skoczkowie nie będą dziś trenować na obiekcie w Ruce. Wszystko za sprawą niekorzystnych warunków atmosferycznych i decyzji organizatorów. Biało-Czerwoni czekają już na piątkowe kwalifikacje. Wkrótce szerszy komentarz trenera Thomasa Thurnbichlera” – poinformował Polski Związek Narciarski w mediach społecznościowych.

twitter

Kiedy pierwszy konkurs Pucharu Świata sezonu 2023/24?

Wielkimi krokami zbliża się zimowy sezon w skokach narciarskich. Zawodnicy przystąpią do rywalizacji już w najbliższy weekend, a zakończą ją cztery miesiące później. Terminarz zawodów jest napięty, zawodnicy nie będą mieli wiele czasu na odpoczynek, ale kibice powinni się cieszyć.

Pierwszy konkurs sezonu 2023/24 w Pucharze Świata zaplanowano właśnie w fińskiej Ruce. Termin to 25-26 listopada. Tradycyjnie natomiast w okresie świąteczno-noworocznym będziemy oglądać rywalizację w Turnieju Czterech Skoczni, a niedługo potem odbędzie się także PolSKI Turniej – pierwszy w historii tej dyscypliny. Skoczków ugoszczą trzy ośrodki: Wisła, Szczyrk i Zakopane.

Czytaj też:

Emerytura polskich skoków coraz bliżej. Gdzie są następcy Małysza i Stocha?Czytaj też:

Thomas Thurnbichler dla „Wprost”: Pragnę zbudować w Polsce coś, co przetrwa w niej dłużej ode mnie