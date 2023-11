Dawid Kubacki zdradził sekret co do startu sezonu PŚ. Te słowa rzucają nowe światło

Przypomnijmy, ze Dawid Kubacki w poprzednim sezonie Pucharu Świata był najbliżej spełnienia marzeń o Kryształowej Kuli. Ostatecznie Polak nie sięgnął po najważniejszy triumf w światowej rywalizacji skoczków narciarskich. Medalista olimpijski z igrzysk w Pekinie (2022) wygrał jednak dużo więcej, mianowicie wspierając swoją żonę Martę w powrocie do zdrowia po sporych problemach, które napotkały wybrankę serca skoczka.

Dawid Kubacki otwarcie o problemach zdrowotnych

W piątkowych kwalifikacjach na skoczni Rukatunturi w fińskiej Ruce polscy skoczkowie nie zachwycili. Biało-Czerwoni weszli w komplecie do najlepszej pięćdziesiątki. Gdyby szukać lidera po wynikach, był nim Piotr Żyła, który zajął… 29. miejsce w stawce. Od Polaków lepsi byli np. reprezentanci Italii, co dotychczas wcale nie było takie oczywiste.

Najkrócej spośród Polaków skoczył Kubacki, który osiągnął 118 metrów. To dało dopiero 39. miejsce w kwalifikacjach. Pół metra dalej skoczył Paweł Wąsek (118,5), ale miał gorsze noty i mniej korzystną bonifikatę za wiatr, więc to on był najsłabszy z reprezentantów Polski, na 46. miejscu. Kwalifikacje wywalczyli także Aleksander Zniszczoł (31. miejsce, skok na odległość 130 m) i Kamil Stoch (35. pozycja, odległość 125 m).

Przed kamerami Eurosportu, w rozmowie z Kacprem Merkiem, głos po kwalifikacjach zabrał m.in. wspomniany Kubacki. Jak sam przyznał, wrócił do skakania po naprawdę długiej przerwie, z czego nie wszyscy musieli sobie zdawać sprawę.

– Tak naprawdę skoki w Ruce były pierwszymi po 1,5 tygodnia bez skakania – przyznał Kubacki.

Wcześniej informowaliśmy, że lider kadry walczył z silnym przeziębieniem i zamiast trenować, kurował się na inaugurację sezonu w PŚ. Jak jednak przyznał Kubacki, z nadziejami spogląda na kolejne występy na skoczni.

– Skoki nie raz pokazały, że po byle jakich kwalifikacjach, przychodzą lepsze dni – skwitował z uśmiechem skoczek.

Konkurs PŚ w skokach narciarskich w Ruce, gdzie i kiedy?

W Finlandii podczas weekendu 25-26 listopada odbędą się dwa konkursy indywidualne. Oba planowane są na początek o godzinie 16:15, o ile warunki atmosferyczne pozwolą. A te od lat podczas skoków na Rukatunturi są, delikatnie mówiąc, wymagające.

Transmisje z zawodów Pucharu Świata skoków narciarskich można śledzić na antenach Eurosportu oraz w otwartym TVN. Dodatkowo transmisja live odbywa się w Playerze, jeśli szukać szans na obejrzenie treningów, kwalifikacji oraz konkursów internetowo. Kibice mogą również skorzystać z oferty Polsat Box Go, gdzie dostępne są kanały Eurosportu.

