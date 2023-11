Piotr Żyła najlepszy z polskich skoczków Ruce. Również przed kamerami

Skocznia Rukatunturi jest pierwszą, na której swoje siły mierzą najlepsi skoczkowie narciarscy świata, spoglądając na sezon 2023/24. W piątek odbyły się oficjalne kwalifikacje do sobotniego konkursu. Biało-Czerwoni w komplecie awansowali do inaugurujących kampanię zawodów. Polskiej drużynie daleko jednak do błysku.

Piotr Żyła w swoim stylu o piątkowych kwalifikacjach

Zwycięzcą kwalifikacji został Niemiec Andreas Wellinger, który skoczył aż 144 metry. Na drugiej pozycji sklasyfikowano Szwajcara Gregora Deschwandena (143 m), a podium uzupełnił kolejny z niemiecki skoczków Stephan Leyhe (145). Co ciekawe, w pierwszej siódemce było jeszcze dwóch innych zawodników z Niemiec, szósty Philipp Raimund (140,5) oraz siódmy Karl Geiger (140).

W zderzeniu z zachodnimi sąsiadami Polacy wypadli słabiutko. Najlepszy Piotr Żyła był 29., ale z pewnością może skakać dużo lepiej. Mistrz świata z Planicy z tego roku (2023), krótko podsumował swój występ przed kamerami Eurosportu.

– Nie szło to tak, jak miało iść. No ale cóż, tak to bywa… – zaczął skoczek, dodając po chwili: – Z tym czuciem to jeszcze trochę brakuje, bo na razie jestem jak drzewo, nie mogę się wygumować, muszę być bardziej elastyczny – skwitował w swoim stylu Żyła.

Konkurs PŚ w skokach narciarskich w Ruce, gdzie i kiedy?

W Finlandii podczas weekendu 25-26 listopada odbędą się dwa konkursy indywidualne. Oba planowane są na początek o godzinie 16:15, o ile warunki atmosferyczne pozwolą. A te od lat podczas skoków na Rukatunturi są, delikatnie mówiąc, wymagające.

Transmisje z zawodów Pucharu Świata skoków narciarskich można śledzić na antenach Eurosportu oraz w otwartym TVN. Dodatkowo transmisja live odbywa się w Playerze, jeśli szukać szans na obejrzenie treningów, kwalifikacji oraz konkursów internetowo. Kibice mogą również skorzystać z oferty Polsat Box Go, gdzie dostępne są kanały Eurosportu.

