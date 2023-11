Dziś skoki narciarskie. O której i gdzie oglądać transmisję TV i online z Ruki?

Sezon zimowy 2023/24 już oficjalnie się rozpoczął, chociaż pierwszy konkurs dopiero przed nami. Niemalże tradycyjnie skoczkowie narciarscy najpierw udali się do Finlandii, a konkretnie do Ruki, by tam rozpocząć zmagania w Pucharze Świata. Wystąpią oczywiście również Polacy, którzy stawili się we wspomnianym kraju w pięcioosobowym zespole wybranym przez Thomasa Thurnbichlera.

Skoki narciarskie w Ruce. Problemy Polaków

Jak na razie byliśmy jedynie świadkami wstępu do właściwej rywalizacji, ponieważ już w piątek 24 listopada odbyły się kwalifikacje. Próżno jednak szukać Biało-Czerwonych w czubie klasyfikacji. Najwyższą lokatę zajął Piotr Żyła – uplasował się na 29. miejscu. Tuż za nim, na 31., był Aleksander Zniszczoł. Kamil Stoch wylądował na 35. pozycji, Dawid Kubacki na 39., a Paweł Wąsek był 46. Mimo że wszyscy awansowali do głównego konkursu, te rezultaty wyglądają na martwiące. Wygrał zaś Andreas Wellinger.

Jak na razie jednak Thomas Thurnbichler jest spokojny o dyspozycję swoich podopiecznych, którzy w minionych tygodniach mieli sporo problemów – od tych żołądkowych, po choroby, jak na przykład w przypadku Dawida Kubackiego. Pole do poprawy jest jednak spore.

O której skoki narciarskie w Ruce? Transmisja TV i online

O ile nic nie stanie na przeszkodzie – na przykład pogoda, choć prognozy na weekend były optymistyczne – skoki narciarskie w Ruce odbędą się zgodnie z planem. Ten zakłada początek konkursu o godzinie 16:15, który zostanie poprzedzony serią próbną. Transmisja z głównych zawodów będzie dostępna na antenach takich kanałów jak TVN oraz Eurosport. Obie stacje przygotowały również możliwość śledzenia rywalizacji w formie online – za sprawą portali takich jak player.pl czy eurosportplayer.com.

