Kamil Stoch skacze w wyjątkowym kasku. Szczególna symbolika dla polskiego mistrza

Pierwsza okazja do tego, żeby zobaczyć polskich skoczków w sezonie 2023/24 nastąpiła na skoczni Rukatunturi. To właśnie w fińskiej Ruce rozpoczęła się bowiem na dobre rywalizacja w kolejnej kampanii Pucharu Świata. Początek to piątkowe kwalifikacje, gdzie Biało-Czerwoni byli jednak… daleko od formy. Swoje pierwsze, mało udane skoki, oddał m.in. Kamil Stoch, ostatecznie zajmując 35. miejsce po próbie na odległość 125 metrów.

Kamil Stoch ze szczególnym kaskiem w nowym sezonie

Stoch to instytucja i żywa legenda polskich skoków. Skoczek sięgnął m.in. po trzy tytuły mistrza olimpijskiego, wygrał również dwukrotnie klasyfikację generalną Pucharu Świata, sięgając po tzw. Kryształową Kulę.

O końcu kariery doświadczony zawodnik nie myśli, aczkolwiek z pewnością zdaje sobie sprawę z upływającego czasu. Stoch lubi również wysłać jakiś niejednoznaczny sygnał w stronę kibiców. Tym razem w takich kategoriach można rozpatrywać nowy wygląd kasku, jaki zaprezentował polski mistrz podczas występu w Ruce.

Kibice oraz eksperci od skoków narciarskich błyskawicznie wyłapali, że może to być nawiązanie do kasku, w jakim Stoch startował wiele lat temu, jako zawodnik młodzieżowy. Czy to także symbolika zbliżającego się końca kariery? Równie dobrze może to być puszczenie oka w stronę dawnych czasów, dziecięcej radości ze skakania, którą widać m.in. na filmie udostępnionym na łamach TVP Sport. Z młodziutkim Stochem, mającym na głowie właśnie podobny kask do tego z rozpoczynającego się sezonu.

Konkurs PŚ w skokach narciarskich w Ruce, gdzie i kiedy?

W Finlandii podczas weekendu 25-26 listopada odbędą się dwa konkursy indywidualne. Oba planowane są na początek o godzinie 16:15, o ile warunki atmosferyczne pozwolą. A te od lat podczas skoków na Rukatunturi są, delikatnie mówiąc, wymagające.

Transmisje z zawodów Pucharu Świata skoków narciarskich można śledzić na antenach Eurosportu oraz w otwartym TVN. Dodatkowo transmisja live odbywa się w Playerze, jeśli szukać szans na obejrzenie treningów, kwalifikacji oraz konkursów internetowo. Kibice mogą również skorzystać z oferty Polsat Box Go, gdzie dostępne są kanały Eurosportu.

