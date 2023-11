Katastrofa Kamila Stocha. Koszmarny scenariusz w Ruce

Trzykrotny mistrz olimpijski w niedzielnym skoku kwalifikacyjny osiągnął 87,5 metra. Dla porównania, w sobotnim konkursie najlepsi przekraczali odległość 140 metrów.

Co gorsza, drugi z Biało-Czerwonych w niedzielnych kwalifikacjach, Aleksander Zniszczoł, zaprezentował się jeszcze gorzej. Polak wylądował na odległości... 79 metrów. Póki co to katastrofalna niedziela dla tej dwójki skoczków. Kwalifikacje wywalczyli za to Paweł Wąsek i Piotr Żyła. Zwłaszcza skok tego drugiego wart jest uznania, Polak skoczył 133,5 metra. Wąsek wylądował na odległości 114 metrów. Dawid Kubacki uzyskał kwalifikację po próbie o wartości 123 metrów.

Zniszczoł nie ma żadnych szans na awans do konkursu. Stoch może liczyć na jeszcze gorsze występy konkurencji, co dla skoczka takiej klasy, jest bardzo bezbarwnym otwarciem sezonu 2023/24. FIS po swoich decyzjach przed rozpoczęciem obecnej kampanii sprawiło, że ostatecznie tylko 54 skoczków stanęło do walki w niedzielnych kwalifikacjach w Ruce. Co to powoduje? Tylko czwórka nie dostanie się do pierwszej serii konkursu. Z tego też względu Stoch jest w grze, nawet po tak fatalnej próbie...

Kiedy i gdzie oglądać niedzielny konkurs PŚ w skokach narciarskich?

Walka o kolejne punkty w PŚ miała wystartować planowo około godziny 16:15. W Ruce przedłuża się jednak kwestia kwalifikacji, ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Trudno zatem jednoznacznie stwierdzić, kiedy dokładnie zakończy się skakanie w kwalifikacjach, a następnie ruszy gra o kolejne oczka w klasyfikacji generalnej.

Transmisje z zawodów Pucharu Świata skoków narciarskich można śledzić na antenach Eurosportu oraz w otwartym TVN. Dodatkowo transmisja live odbywa się w Playerze, jeśli szukać szans na obejrzenie treningów, kwalifikacji oraz konkursów internetowo. Kibice mogą również skorzystać z oferty Polsat Box Go, gdzie dostępne są kanały Eurosportu.

