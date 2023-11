Polscy skoczkowie nie ufają Thurnbichlerowi? Słowa Adama Małysza dają do myślenia

Polscy kibice skoków narciarskich z utęsknieniem czekali na początek sezonu Pucharu Świata. Po czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej Dawida Kubackiego, można było zakładać, że na start zmagań będzie równie dobrze. Niestety ani Kubacki, ani jego koledzy z kadry nie dostali się nawet do drugiej dziesiątki. Oprócz słabych wyników fanów niepokoją wypowiedzi po skokach, które skłaniają do dyskusji na temat relacji na linii trener-zawodnicy.

Adam Małysz reaguje na słowa polskich skoczków

W rozmowach z mediami Kamil Stoch mówił o zbyt wielkim kombinatorstwie i braku stabilności. Trzykrotny mistrz olimpijski ani razu nie zakwalifikował się do drugiej serii. Co więcej, w przypadku niedzielnych zmagań, nie dostał nawet takiej szansy, gdyż po bardzo złym skoku nie wywalczył kwalifikacji. Dawid Kubacki również poruszał wątek zbyt mocnego kombinowania. Był zdziwiony słowami Thurnbichlera, który jednak nic o żadnym zdziwieniu nie mówił.

Dwugłos na linii trener-zawodnicy stał się przedmiotem dyskusji w mediach. W rozmowie z portalem sport.pl do sprawy odniósł się prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Adam Małysz przyznał, że słowa narzekania zawodników nie świadczą dobrze o tym co się dzieje. Choć nie chciał bezpośrednio bronić Thurnbichlera to stwierdził, że sam zauważył liczne mankamenty w skokach. Nie chce jednak ogłaszać alarmu, gdyż za skoczkami dopiero pierwszy weekend zmagań.

– Myślę przede wszystkim, że nie jest dobrze, jak zawodnicy tak czują i gdzieś tam coś nie funkcjonuje. Oczywiście, zawsze jest tak, że trener, jak coś nie funkcjonuje, to chce jak najlepiej. To nie jest też tak, że on chce specjalnie zepsuć coś zawodnikom – powiedział Małysz. – Nie bronię tutaj Thomasa, ale słuchałem tego, co mówił po konkursach i się z nim zgadzam. Są tu spore problemy z techniką i to widzimy. Zawodnicy zaczęli źle jeździć. Jeżdżą z tyłu i później ciężko im oddać z tego dobre skoki. Na pewno analizowali to już i dojdą do tego, co należy poprawić. To nie jest tak, że stała się niewyobrażalna tragedia. Jest źle, bo patrząc na historię to tak źle jeszcze chyba nie było na samym początku – dodał prezes PZN

Skoczkowie powalczą w Lillehamer

Kolejne zmagania skoczków odbędą się w nadchodzący weekend (2-3 grudnia) w norweskim Lillehamer. Liderem klasyfikacji generalnej jest obecnie Stefan Kraft, triumfator obu konkursów w Ruce.

Czytaj też:

Trudny start polskich skoczków. Ważny apel legendyCzytaj też:

Thomas Thurnbichler zmieni skład po Pucharze Świata w Ruce? Padła deklaracja