Oto najnowsza klasyfikacja generalna Pucharu Narodów. Wstydliwy dorobek Polaków

Sytuacja polskich skoczków jest, najdelikatniej mówiąc, nieciekawa. Thomas Thurnbichler zapewnia, że mimo słabych wyników na początku sezonu, lepsze czasy nadejdą, a zawodnicy z treningu na trening robią oczekiwane postępy. Zarówno w Ruce, jak i Lillehammer punktowali Dawid Kubacki i Piotr Żyła, a w pierwszym konkursie w Norwegii dołączyli do nich Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Nic dziwnego zatem, że sytuacja dorobkowa w Pucharze Narodów nie napawa optymizmem.

Dotychczasowy dorobek Polaków w Pucharze Świata

Reprezentacja Polski przystąpiła do Pucharu Świata w składzie: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Pierwszy konkurs w Ruce odzwierciedlił duże kłopoty kadry Thomasa Thurnbichlera, o czym najlepiej świadczyła dyspozycja trzykrotnego mistrza olimpijskiego. 36-latek z Zębu nie zakwalifikował się do jednego z konkursów, co zszokowało kibiców w całej Polsce.

Austriacki szkoleniowiec zdecydował o zastąpieniu Aleksandra Zniszczoła Maciejem Kotem, który dołączy do drużyny od konkursu w Klingenthal. 28-latek będzie występować w Pucharze Kontynentalnym. Dawid Kubacki i Piotr Żyła zajmują odpowiednio 24. i 25. miejsce w klasyfikacji generalnej, zgarniając 27 i 23 punkty. Paweł Wąsek jest 33. z dorobkiem ośmiu punktów, a Kamil Stoch ma ich tylko trzy. Łącznie daje to 61. punktów.

Tak wygląda najnowsza klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

W klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów prowadzą Austriacy. To przede wszystkim zasługa rewelacyjnego Stefana Krafta, który zwyciężył wszystkie dotychczasowe konkursy Pucharu Świata, ale też czwartego Jana Hoerla i piątego Daniela Tschofeniga. Na drugim miejscu plasują się Niemcy, co w dużej mierze przełożyło się dzięki wynikom Andreasa Wellingera, Karla Geigera oraz Piusa Paschke. Podium zamykają Słoweńcy, z których trójka: Peter Prevc, Timi Zajc i Anze Lanisek zajmuje odpowiednio 10., 11. i 12. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polacy są na miejscu ósmym.

Najnowsza klasyfikacja generalna Pucharu Narodów 2023/2024 Miejsce: Kraj: Dorobek punktowy: Strata: 1. Austria 981 0 2. Niemcy 913 -68 3. Słowenia 319 -662 4. Norwegia 234 -747 5. Japonia 142 -839 6. Szwajcaria 86 -895 7. Finlandia 67 -914 8. Polska 61 -920 9. Bułgaria 46 -935 10. Stany Zjednoczone 12 -969 11. Włochy 8 -973 12. Estonia 6 -975 13. Turcja 0 -981 13. Czechy 0 -981

13. Ukraina 0 -981

13. Francja 0 -981



