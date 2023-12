To najważniejszy błąd Thomasa Thurnbichlera? Jan Winkiel wyjaśnia

Polscy skoczkowie mieli kilka nieudanych startów na początku poszczególnych sezonów, innym razem spisywali się słabiej przez całą kampanię Pucharu Świata. Tak źle jak obecnie nie było jednak od dawna, nawet dwa lata temu, kiedy naszą kadrę prowadził Michal Doleżal. Skąd się wziął ten dołek? Według wielu do kryzysu najmocniej przyczyniła się jedna z decyzji Thomasa Thurnbichlera, z czym nie zgadza się Jan Winkiel.

Jan Winkiel nie zgadza się z tą tezą

Eksperci i kibice obecnie prześcigają się w tworzeniu teorii na temat przyczyn kiepskiej dyspozycji Biało-Czerwonych. Dość często wspomina się o chorobie, która dopadła ich tuż przed konkursami w Ruce, inni zaś dowodzą, że zawodzi przygotowanie motoryczne. Jeszcze inni wskazują na błędy techniczne popełniane przez poszczególnych skoczków.

W tego typu dyskusjach dość często przewija się jednak także wątek wyjazdu na Cypr. Mniej więcej dwa tygodnie przed startem sezonu Polacy wyjechali na Wyspę Afrodyty, by podładować baterię w cieplejszym klimacie i zdaniem wielu był to błąd Thomasa Thurnbichlera. Zapytano o to także Jana Winkiela, aktualnego sekretarza generalnego PZN.

Ten w rozmowie z Polsatem Sport odparł, że nie powinno się przywiązywać aż takiej wagi do tego zgrupowania. – Już kiedyś stosowaliśmy takie rozwiązanie i zresztą nie tylko my, bo podobnie robili Austriacy. Czasem się to sprawdzało, ale nie w tym roku. Ja nie zrzucałbym całej winy na Cypr – stwierdził. Znany działacz dodał również, że kryzys jest spowodowany wieloma czynnikami, które zebrane do kupy sprawiły, iż obecnie mało kto z polskich skoczków jest w stanie prezentować odpowiednio wysoki poziom. Wyniki mówią wszystko w tej kwestii – obecnie najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje Dawid Kubacki, który jest 24 i ma 27 punktów na koncie. Tuż za nim jest Piotr Żyła z 23 „oczkami”.

Czytaj też:

„Coś poszło nie tak”. Piotr Żyła jako wyznacznik kryzysu polskiej kadryCzytaj też:

Lider polskiej kadry za burtą! Znamy skład na konkursy w Klingenthal