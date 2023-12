Wieszczą koniec epoki w polskich skokach. Jednoznaczna diagnoza

Nie tylko Polacy widzą, że z naszymi skoczkami narciarskimi jest coś nie tak. Ich kryzysowi przyglądają się również niemieckie media, w których to padła dość brutalna diagnoza dotycząca obecnej sytuacji w zespole Biało-Czerwonych. To już koniec?

Niemieckie media piszą o kryzysie Polaków

Sezon 2023/24 rozpoczął się bowiem w sposób fatalny, patrząc z perspektywy podopiecznych Thomasa Thurnbichlera. W czterech konkursach ani razu żaden z Polaków nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce, o podium nie wspominając. Przeciwnie, zdarzyło się, że na przykład Kamil Stoch w ogóle nie zakwalifikował się do głównych zawodów, a Dawid Kubacki i Piotr Żyła regularnie zajmują lokaty w przedziale miejsc 20-35.

Jako że Biało-Czerwoni przez lata osiągali wielkie sukcesy, a teraz brakuje ich w czołówce, również zagraniczne media postanowiły przyjrzeć się sprawie. W efekcie na portalu sportschau.de pojawił się artykuł, z którego jasno wynika, iż nasi zachodni sąsiedzi są pewni co do jednej kwestii. „Złota era Kamila Stocha i Dawida Kubackiego w bolesny sposób dobiega końca” – napisano.

To koniec epoki?

„Kończy się epoka, w której Polacy cieszyli się ze świetnych występów swoich największych gwiazd. Ostatnio zawodził także Aleksander Zniszczoł, którego w reprezentacji zastąpi weteran Maciej Kot. Kamil Stoch też mógłby wypaść z drużyny, ale jego pozycja jest niezagrożona, ponieważ trener Thomas Thurnbichler nie ma odpowiedniej alternatywy” – czytamy w tekście.

Co do kwestii związanej z czterokrotnym medalistą olimpijskim warto pamiętać, że w Klingenthal jednak go nie zobaczymy, ale niedługo potem powinien on wrócić do zespołu, o czym otwarcie powiedział selekcjoner. Poza tym w najbliższy weekend w barwach reprezentacji Polski skakać będą Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Andrzej Stękała.