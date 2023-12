Klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Polacy z awansem po konkursie w Klingenthal

Po konkursie w Klingenthal Piotr Żyła i Dawid Kubacki awansowali w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. „Wiewiór” po pierwszej serii był siódmy, ale ostatecznie skończył na jedenastej pozycji. Jego kolega był dwunasty, ale po serii finałowej uplasował się na piętnastej pozycji. Te wyniki pozwoliły im awansować kolejno na 20. (47 pkt) i 24. (43 pkt) lokatę w generalce. W zestawieniu sklasyfikowani są także na 35. miejscu Paweł Wąsek, który zgromadził do tej pory osiem „oczek” oraz na 41. Kamil Stoch, który tych punktów ma dwa razy mniej.

Klasyfikacja Generalna Pucharu Świata

Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Stefan Kraft, który po serii czterech zwycięstw w Ruce i Lillehammer w Klingenthal uplasował się na drugim miejscu za Karlem Geigerem. Austriak zgromadził do tej pory 480 pkt i ma 160 „oczek” przewagi nad drugim Andreasem Wellingerem. Na najniższym stopniu podium plasuje się wcześniej wspomniany Geiger, który tych pkt ma 253.

Najnowsza klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2023/2024 Miejsce: Imię i nazwisko Narodowość: Liczba punktów: 1. Stefan Kraft Austria 480 pkt 2. Andreas Wellinger Niemcy 320 pkt 3. Karl Geiger Niemcy 253 pkt 4. Paschke Niemcy 251 pkt 5. Jan Hoerl Austria 228 pkt 6. Ryoyu Kobayashi Japonia 187 pkt 7. Stefan Leyhe Niemcy 176 pkt 8. Daniel Tschofenig Austria 173 pkt 9. Michael Hayboeck Austria 136 pkt 10. Anze Lanisek Słowenia 128 pkt 20. Piotr Żyła Polska 47 pkt 24. Dawid Kubacki Polska 43 pkt 35. Paweł Wąsek Polska 8 pkt 41. Kamil Stoch Polska 3 pkt

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Jeśli chodzi o klasyfikację Pucharu Narodów, to Biało-Czerwoni również pną się do góry. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera z dorobkiem 101 pkt awansowali z ósmej pozycji na siódmą. Nasi skoczkowie tracą 29 „oczek” do szóstej Szwajcarii. Z kolei do liderującej Austrii Dawid Kubacki i spółka tracą aż 1041 punktów.



Najnowsza klasyfikacja generalna Pucharu Narodów 2023/2024 Miejsce: Kraj: Dorobek punktowy: Strata: 1. Austria 1142 0 2. Niemcy 1128 -14 3. Słowenia 409 -733 4. Norwegia 310 -832 5. Japonia 218 -924 6. Szwajcaria 130 -1012 7. Polska 101 -1041 8. Finlandia 76 -1066 9. Bułgaria 46 -1096 10. Włochy 15 -1127

