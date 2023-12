Kwalifikacje i drugi konkurs w Klingenthal. O której i gdzie oglądać?

Zawody Pucharu Świata w skokach rozkręcają się na dobre. W trzeci weekend najlepsi skoczkowie globu udali się do Klingenthal, gdzie zaplanowano dwa konkursy na Vogtland Arenie. Pierwszy z nich odbył się w sobotę 9 grudnia i był bardzo emocjonujący. Najlepsi skoczkowie dali popis dalekich skoków, które o mały włos wyrównałyby, albo nawet pobiły rekord Michaela Uhrmanna, ustanowiony w 2011 roku (146,5 m).

O której i gdzie oglądać kwalifikacje i konkurs w Klinghental

Ponadto wcześniejszy triumfator w czterech konkursach – dwóch w Ruce i w Lillehammer Stefan Kraft po raz pierwszy w tym sezonie musiał ustąpić z pierwszego miejsca. Wyprzedził go świetnie dysponowany Karl Geiger. Biało-Czerwoni pokazali się także z dobrej strony podczas tego konkursu. Mimo że tylko Piotr Żyła i Dawid Kubacki dali radę się zakwalifikować do drugiej serii, to osiągnęli najlepsze wyniki w trwającej kampanii. Biało-Czerwoni byli kolejno na 11. i 15. miejscu.

Na niedzielę 10.12 zaplanowano kolejny konkurs, który zostanie poprzedzony kwalifikacjami. Próbę dostania się do 50. zawodnicy podejmą o godz. 14:00. Dwie godziny później, czyli o 16:00 zaplanowano start pierwszej serii konkursowej.

Wszystkie te zmagania będzie można śledzić na żywo na antenie TVN oraz Eurosport 1. Ponadto kwalifikacje i zawody będą dostępne w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. na platformach Player, Canal+Online oraz Polsat Box Go po wykupieniu odpowiednich pakietów.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Najnowsza klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2023/2024 Miejsce: Imię i nazwisko Narodowość: Liczba punktów: 1. Stefan Kraft Austria 480 pkt 2. Andreas Wellinger Niemcy 320 pkt 3. Karl Geiger Niemcy 253 pkt 4. Paschke Niemcy 251 pkt 5. Jan Hoerl Austria 228 pkt 6. Ryoyu Kobayashi Japonia 187 pkt 7. Stefan Leyhe Niemcy 176 pkt 8. Daniel Tschofenig Austria 173 pkt 9. Michael Hayboeck Austria 136 pkt 10. Anze Lanisek Słowenia 128 pkt 20. Piotr Żyła Polska 47 pkt 24. Dawid Kubacki Polska 43 pkt 35. Paweł Wąsek Polska 8 pkt 41. Kamil Stoch Polska 3 pkt



