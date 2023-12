Znamy skład Polaków na Puchar Świata w Engelbergu. Jest jedno zaskoczenie

Sezon 2023/24 rozkręcił się już na dobre. Niestety tego samego nie można powiedzieć o polskich skoczkach, który kiepsko sobie radzą od inauguracji kampanii Pucharu Świata w Ruce. Jak na razie Piotr Żyła to nasz najwyżej sklasyfikowany zawodnik, zajmuje on jednak dopiero na 20. miejscu. Jeszcze niżej plasuje się Dawid Kubacki (24. lokata), a dopiero pod koniec stawki, na 43. pozycji dopiero mozna znaleźć Kamila Stocha. Przed przerwą świąteczną najlepsi narciarze globu udadzą się do Engelbergu na zawody, które odbędą się w dniach 16 i 17 grudnia.

Thomas Thurnbichler podał skład na Engelberg

Przy okazji zawodów w Klingenthal w ubiegły weekend Thomas Thurnbichler zamieszał trochę składem i postanowił wprowadzić do Pucharu Świata Andrzeja Stękałę i Macieja Kota za Kamila Stocha i Aleksandra Zniszczoła. Ci skoczkowie niestety nie wykorzystali swoich szans ani razu nie kwalifikując się do drugiej serii finałowej. Jeszcze gorzej było w przypadku tego drugiego, bo podczas kwalifikacji do drugiego konkursu został zdyskwalifikowany za nieodpowiedni kombinezon.

Mimo to – dość niespodziewanie – Austriacki szkoleniowiec postanowił dać mu drugą szansę i zabrać go na zawody w Engelbergu. Z kolei za Andrzeja Stękałę do składu powraca Kamil Stoch, który w ostatnim tygodniu trenował w Eisnerz pod okiem Zbigniewa Klimowskiego, który towarzyszył mu na początku kariery i Krzysztofa Miętusa. Na konkurs w Engelbergu trener Thomas Thurnbichler powołał pięciu zawodników:

Piotr Żyła

Dawid Kubacki

Kamil Stoch

Paweł Wąsek

Maciej Kot

– Po dwóch dobrych sesjach treningowych na normalnej skoczni zadecydowaliśmy o składzie na zbliżający się weekend. Do Engelbergu udamy się wraz z Piotrem Żyłą, Dawidem Kubackim, Kamilem Stochem, Pawłem Wąskiem i Maciejem Kotem. Piotr nie był obecny dziś na treningu na skoczni, lecz to wcześniej było zaplanowane. Pozostała czwórka pokazała bardzo dobre skoki. Musimy wciąż pracować nad ustabilizowaniem tych skoków i przełożeniem ich na konkurs. Pracujemy przez cały rok nad tym, by oddawać dobre skoki również w sytuacjach stresowych, takie jak zawody. Engelberg będzie kolejną częścią procesu na drodze do Turnieju Czterech Skoczni i PolSKIego Turnieju – przyznał trener reprezentacji Polski.

Thomas Thurnbichler, który ogłosił również skład na zawody Pucharu Kontynentalnego. – Andrzej Stękała dołączy do składu na Puchar Kontynentalny. Pokazał również dobre skoki. Wszystko teraz zależy od tego, czy potwierdzi swoją formę w konkursach. Drzwi do składu na kolejne ważne imprezy pozostają otwarte dla wszystkich zawodników – zakończył.