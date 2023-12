Terminarz skoków narciarskich w Engelbergu. Uwaga na godzinę kwalifikacji

Jeszcze tylko jeden weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich, zanim rozpocznie się Turniej Czterech Skoczni. Od 15 do 17 grudnia zawodnicy będą rywalizować w Engelbergu – to ich ostatni sprawdzian przed jedną z najważniejszych imprez w całym sezonie. Zawody będą odbywały się w klasycznym schemacie. W piątek kwalifikacje, w sobotę konkurs indywidualny, a w niedzielę obie te części bezpośrednio jedna po drugiej.

Skoki narciarskie w Engelbergu

Thomas Thurnbichler zabrał do Szwajcarii teoretycznie najmocniejszy skład, jaki da się aktualnie wybrać spośród polskich skoczków. Pojechali więc: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Kamil Stoch. Dla ostatniego z wymienionych jest to powrót do kadry A po tygodniowej przerwie. 37-latek zastąpił Andrzeja Stękałę, który słabo poradził sobie w Klingenthal.

Jak Biało-Czerwoni podejdą do tego konkursu? Wszyscy w sztabie szkoleniowym i PZN – na czele z Adamem Małyszem – mówią, iż nasi rodacy powinni potraktować Engelberg treningowo i startować „bez napinki” na konkretne wyniki. Ambicje sportowców to jednak coś, co niełatwo schować do kieszeni i mogą wziąć górę, a to aktualnie nie jest wskazane.

Terminarz skoków narciarskich w Engelbergu

Piątek, 15 grudnia

11:00 – oficjalny trening

13:00 – kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego

Sobota, 16 grudnia

14:45 – seria próbna

16:00 – konkurs indywidualny

Niedziela, 17 grudnia

14:15 – kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego

16:00 – konkurs indywidualny

Transmisje z zawodów Pucharu Świata dostępne są zarówno w telewizji jak i w internecie. Wszystkie kwalifikacje można obejrzeć w Eurosporcie, natomiast główne konkursy pokazywane są także na antenie TVN. W formie online z kolei da się skorzystać z takich serwisów streamingowych jak player.pl czy eurosportplayer.com.

Czytaj też:

Co usłyszał Thomas Thurnbichler od Adama Małysza? To nie było wezwanie „na dywanik”Czytaj też:

Ich dni są policzone. Będą wielkie zmiany w sztabie Thurnbichlera