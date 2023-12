Klasyfikacja generalna Pucharu Świata przed Engelbergiem. Jawna dominacja

Za nami sześć konkursów indywidualnych w sezonie 2023/24 w skokach narciarskich. Jak dotąd skoczkowie prezentowali swoje umiejętności w trzech krajach – w Finlandii, Norwegii i Niemczech. Teraz natomiast przyszedł czas na rywalizację w Szwajcarii. Jak wygląda klasyfikacja generalna przed zawodami w Engelbergu? Śmiało można mówić o dominacji zawodników z dwóch państw.

Niestety w tym gronie nie ma Polaków, którzy od prawie miesiąca nie potrafią wyjść z kryzysu. Media prześcigają się w szukaniu powodów takiego stanu rzeczy, choć sztab szkoleniowy i Thomas Thurnbichler przekonują, iż wiedzą, w czym tkwi problem. Efekt jest jednak taki, że póki co próżno szukać Biało-Czerwonych w czołówce stawki. Żadnego z naszych rodaków nie ma w pierwszej dziesiątce, a nadrobienie strat do niej może okazać się trudne. A to mimo faktu, iż w kadrze A nadal występują wielcy mistrzowie pokroju Kamila Stocha, Piotra Żyły czy Dawida Kubackiego.

Co nie udaje się Polakom, to genialnie wychodzi Niemcom i Austriakom. Stefan Horngacher i Andreas Widhoelzl znakomicie przygotowali swoich podopiecznych do sezonów. W efekcie Stefan Kraft błyszczy niemal w każdym konkursie i dlatego prowadzi w rankingu, a i Niemcom idzie znakomicie. Łącznie w top 10 skoczkowie z tych dwóch drużyn zajmują aż 7 lokat. W najlepszej dziesiątce jest też jeden Japończyk, jeden Słoweniec i jeden Szwajcar.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2023/24 Miejsce Imię i nazwisko Kraj Występy Punkty 1. Stefan Kraft Austria 6 509 2. Andreas Wellinger Niemcy 6 380 3. Karl Geiger Niemcy

6 353 4. Pius Paschke Niemcy

6 283 5. Jan Hoerl Austria 6 236 6. Ryoyu Kobayashi Japonia 6 223 7. Stephan Leyhe Niemcy 6 202 8. Daniel Tschofenig Austria 6 188 9. Anze Lanisek Słowenia 6 178 10. Gregor Deschwanden Szwajcaria 5 174 20. Piotr Żyła Polska 6 56 24. Dawid Kubacki Polska

6 46 37. Paweł Wąsek Polska

5 8 43. Kamil Stoch Polska

3 3

