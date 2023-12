Kamil Stoch przerwał milczenie po powrocie na skocznię. Wskazał na istotny szczegół

Przypomnijmy, że Kamil Stoch nie znalazł się w zespole, który walczył o punkty w miniony weekend na skoczni w Klingenthal. Biało-Czerwoni nie zachwycili w Niemczech, będąc kolejny raz głównie tłem dla międzynarodowej konkurencji. Stoch trenował najpierw w austriackim Eisenerz, a następnie w Zakopanem z resztą kadrowiczów. W piątek dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli przebrnął przez kwalifikacje w Engelbergu.

Kamil Stoch ocenił swój powrót do gry w Pucharze Świata

Trzykrotny mistrz olimpijski skoczył 131,5 metra, co dało mu w łącznej klasyfikacji miejsce numer 22. Z Polaków lepsi byli Piotr Żyła (siódmy) oraz Dawid Kubacki (21. miejsce). Do sobotniego konkursu dostał się również Paweł Wąsek (29. pozycja). Przez kwalifikacje nie przebrnął za to Maciej Kot, uzyskując zaledwie 113 metrów, czyli 54. miejsce.

Jak Stoch ocenił swój piątkowy występ? Z uśmiechem.

– Myślę, że nie muszę odpowiadać, same skoki mówią za siebie. Oceńcie sami. Przyjeżdżając jednak do Engelbergu, trudno o brak optymizmu, jest z uśmiechem – skwitował pozytywnie nastawiony polski skoczek, dodając: – Popracowałem nad pozycją najazdową, żeby była luźniejsza, bardziej naturalna, stabilna. Dzięki temu skoki są teraz płynniejsze. To odpowiedni system składania się do pozycji, który ma funkcjonować praktycznie na każdej skoczni. Czuję się teraz bardziej komfortowo i bezpiecznie – zakończył z optymizmem Stoch.

Kiedy kolejny PŚ w skokach, gdzie oglądać?

Warto zaznaczyć, że weekend w Engelbergu jest ostatnim weekend przed startem 72. edycji Turnieju Czterech Skoczni. W sobotę zaplanowano serię próbną, która wystartuje o godzinie 14:45. Walka o punkty Pucharu Świata ruszy o g. 16:00. W niedzielę (tj. 17 grudnia) odbędą się za to kwalifikacje (g. 14:15) oraz drugi konkurs (16:00) w Engelbergu.

Transmisje z zawodów Pucharu Świata skoków narciarskich można śledzić na antenach Eurosportu oraz w otwartym TVN. Dodatkowo transmisja live odbywa się w Playerze, jeśli szukać szans na obejrzenie treningów, kwalifikacji oraz konkursów internetowo. Kibice mogą również skorzystać z oferty Polsat Box Go, gdzie dostępne są kanały Eurosportu.

Czytaj też:

Czy to będzie przełom dla Kamila Stocha? Udane kwalifikacje w EngelberguCzytaj też:

Cenna rada Adama Małysza dla polskich skoczków. Zauważył to w ważnym momencie