Mamy komplet po kwalifikacjach w Engelbergu. Polacy odbili się od dna

Kryzys polskich skoczków w sezonie 2023/24 trwa, ale akurat w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Engelbergu spisali się poprawnie. Awans wywalczyło pięciu Biało-Czerwonych, czyli każdy z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera. Najlepiej poradził sobie Piotr Żyła.

Udane niedzielne kwalifikacje Polaków w Engelbergu

Niemal tradycyjnie jako pierwszy z Polaków do boju ruszył Maciej Kot i spisał się znacznie lepiej niż w piątek 15 grudnia. Wtedy to ten 32-letni sportowiec nie zdołał przejść do głównego konkursu, a tym razem udała mu się ta sztuka. Dystans 118,5 metra oraz 120,7 punktu pozwoliło mu zakwalifikować się do zawodów. Niedługo po nim wystartował Paweł Wąsek i on akurat spisał się znacznie gorzej. Dotarł na 109. metr, otrzymał 105,6 „oczka”, aczkolwiek nawet tak kiepski rezultat pozwolił mu na awans.

Następnie w akcji zobaczyliśmy Kamila Stocha, który niestety nie miał szczęścia do wiatru. Zanim ruszył do boju, musiał spędzić sporo czasu na belce. Niemalże minuta minęła, zanim wystartował, ale kiedy już mu się to udało, spisał się przyzwoicie, choć osiągnął 118,5 metra. Lądowanie w jego wykonaniu nie było idealne, co dostrzegli sędziowie. 122,5 punktu jednak dało mu awans.

Obiecująco zaprezentował się natomiast Dawid Kubacki, który pofrunął 132 metry. Sędziowie docenili jego skok, dlatego dali mu 136,7 „oczka”. 33-latek miał sporo do udowodnienia kibicom, ekspertom i samemu sobie po nieudanej sobocie i trzeba przyznać, że odpowiedział z klasą. Piotr Żyła ruszył niedługo po Kubackim, jako ostatni z Biało-Czerwonych i również nie zawiódł, jeśli chodzi o występ w kwalifikacjach. Doleciał bowiem aż na 135. metr, za co uzbierał 144,7 punktu i po swojej próbie objął pozycję lidera. Ostatecznie kilku skoczków go jednak wyprzedziło. Niemniej cała piątka naszych rodaków awansowała do konkursu.

Wyniki kwalifikacji do niedzielnego konkursu:

1. Anze Lanisek (Słowenia) – 138,5 metra – 152,1 pkt.

2. Timi Zajc (Słowenia) – 139 metrów – 149,6 pkt.

3. Stefan Kraft (Austria) – 130 metrów – 147 pkt.

4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) – 137 metrów – 146,8 pkt.

5. Pius Paschke (Niemcy) – 135 metrów – 146,4 pkt.

6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) – 135 metrów – 146,2 pkt.

7. Manuel Fettner (Austria) – 134,5 metra – 145 pkt.

8. Piotr Żyła – 135 metrów – 144,7 pkt.

9. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) – 134 metry – 143 pkt.

10. Peter Prevc (Słowenia) – 133,5 metra – 142,9 pkt.

15. Dawid Kubacki – 127 metrów – 136,8 pkt.

29. Kamil Stoch – 118,5 metra – 122,4 pkt.

31. Maciej Kot – 118,5 metra – 116,5 pkt.

44. Paweł Wąsek – 109 metrów – 105,6 pkt.

