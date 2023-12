Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursach w Engelbergu. Lider ucieka, Niemcy gonią

Za nami osiem konkursów indywidualnych w trwającej właśnie edycji Pucharu Świata. W 2023 roku odbędzie się jeszcze jeden – pierwszy z Turnieju Czterech Skoczni. Tuż przed tą ważną imprezę na czoło wysunął się reprezentant Austrii, który na razie jest bezwzględny dla swoich rywali. Niestety słabo radzą sobie Polacy.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2023/24

Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem naszego kraju cały czas pozostaje Piotr Żyła, który po 8 występach uzbierał łącznie 65 punktów. O jeden mniej ma natomiast Dawid Kubacki. Dopiero w czwartej dziesiątce znajduje się Kamil Stoch z dorobkiem 21 „oczek” na koncie. Zamyka ją zaś Paweł Wąsek, mający ich 7.

Najbardziej interesujące w sezonie 2023/24 jest to, co dzieje się w rywalizacji austriacko-niemieckiej. Aktualnie w rankingu ogólnym prowadzi Stefan Kraft, który jak dotąd wygrał 5 z 8 konkursów, a w 2 kolejnych finiszował na niższych miejscach podium. Uzbierał już 669 punktów i ma przewagę ponad 200 nad drugim Andreasem Wellingerem. Ten zaś, wraz z Piusem Paschke i Karlem Geigerem stara się gonić 30-latka, aczkolwiek jak na razie zupełnie im się to nie udaje.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2023/24 Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Występy Punkty 1. Stefan Kraft Austria 8 669 2. Andreas Wellinger Niemcy 8 447 3. Pius Paschke Niemcy

8 443 4. Karl Geiger Niemcy

8 414 5. Jan Hoerl Austria

8 334 6. Ryoyu Kobayashi Japonia 8 271 7. Anze Lanisek Słowenia 8 252 8. Gregor Deschwanden Szwajcaria 7 246 9. Marius Lindvik Norwegia 8 219 10. Stephan Leyhe Niemcy

8 212 11. Daniel Tschofenig Austria

8 198 12. Michael Hayboeck Austria

8 186 13. Halvor Egner Granerud Norwegia 8 180 14. Peter Prevc Słowenia

8 175 15. Manuel Fettner Austria

8 170 22. Piotr Żyła Polska 8 65 23. Dawid Kubacki Polska 8 64 33. Kamil Stoch Polska 5 21 40. Paweł Wąsek Polska 7 8

