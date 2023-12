Podajemy terminarz Turnieju Czterech Skoczni. Kiedy i o której odbędą się konkursy?

Wielkimi krokami zbliża się jedna z najważniejszych imprez w świecie skoków narciarskich, czyli Turniej Czterech Skoczni. Klasycznie odbędzie się on na przełomie grudnia i stycznia. Zawodnicy rusza do boju zaraz po świętach Bożego Narodzenia, a zakończą go w święto Trzech Króli.

Przed nami Turniej Czterech Skoczni 2023

Jak co roku na niemieckich i austriackich skoczniach nie zabraknie reprezentantów Polski. Co ważne, całkiem niedawno nasi rodacy wywalczyli sobie możliwość zabrania na TCS sześciu zawodników, choć pierwotnie mieliśmy jedynie pięć miejsc. Dobre występy podopiecznych Davida Jiroutka sprawiły jednak, że pula dla Biało-Czerwonych została powiększona.

Niestety żaden z Polaków nie jawi się jako faworyt do zwycięstw czy medali. Jak dotąd skoczkowie prowadzeni przez Thomasa Thurnbichlera radzili sobie słabo – w klasyfikacji generalnej najwyżej jest Piotr Żyła, a tuż za nim plasuje się Dawid Kubacki. Problem w tym, że mówimy o miejscach z trzeciej dziesiątki. Jeszcze niżej są Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Trudno oczekiwać, by po takim początku sezonu ktoś z wymienionych wyżej zawodników nagle powalczył o najwyższe laury.

W tej chwili zdaje się, iż największe szanse na kolejne triumfy ma Stefan Kraft. Austriak wygrał 5 z dotychczasowych 8 konkursów Pucharu Świata. Trudno o lepszy dowód doskonałej formy. Świetnie radzą też sobie Niemcy – Andreas Wellinger, Pius Paschke i Karl Geiger. Od czasu do czasu błysnąć potrafi również Anze Lanisek. Wszystko wskazuje na to, że to ci zawodnicy będą mieli najwięcej powodów do radości w trakcie Turnieju Czterech Skoczni.

Terminarz Turnieju Czterech Skoczni 2023

Oberstdorf:

28 grudnia, czwartek

14:00 – oficjalny trening

16:30 – kwalifikacje

29 grudnia, piątek

15:45 – seria próbna

17:15 – konkurs

Garmisch-Partenkirchen:

31 grudnia, niedziela

11:45 – oficjalny trening

13:45 – kwalifikacje

1 stycznia, poniedziałek

12:30 – seria próbna

14:00 – konkurs

Innsbruck:

2 stycznia, wtorek

11:15 – oficjalny trening

13:30 – kwalifikacje

3 stycznia, środa

12:00 – seria próbna

13:30 – konkurs

Bischofshofen:

5 stycznia, piątek

14:15 – oficjalny trening

16:30 – kwalifikacje

6 stycznia, sobota

15:00 – seria próbna

16:30 – konkurs

