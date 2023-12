Wniósł makietę Dawida Kubackiego, otrzymał nagrodę. Wyróżnienie dla słoweńskiego skoczka

Dawid Kubacki ma za sobą trudne chwile w 2023 roku. Tuż przed końcem sezonu 2022/2023 zrezygnował z walki o podium Pucharu Świata, by być przy walczącej o życie żonie. Stracił pozycje, a finalnie spadł poza najlepszą trójkę, gdyż na finiszu wyprzedził go Słoweniec Anze Lanisek.

Anze Lanisek z nagrodą za gest wobec Dawida Kubackiego

Lanisek tuż po ostatnim konkursie w Planicy zasłynął niesamowitym gestem. Wchodząc na podium zabrał ze sobą kartonową makietę Dawida Kubackiego. Czyn rywala wzbudził emocje u wszystkich przedstawicieli sportu. Polscy kibice zrobili z niego bohatera. Po czasie osobiście za wsparcie podziękował mu również sam 33-latek z Nowego Targu, który po poprawie stanu zdrowia żony mógł wrócić do rywalizacji i dziś wraz z całą kadrą rywalizuje w normalnym trybie.

Gest Laniska nie pozostał niezauważony również w Słowenii. Podczas gali Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych w Lublanie skoczek otrzymał nagrodę fair play. Odbierając statuetkę i przemawiając przed widownią trzeci skoczek Pucharu Świata 2022/2023 nie ukrywał wzruszenia. Wciąż czuł podobne emocje co kilka miesięcy temu. Zawodnik ze stolicy kraju otrzymał również gratulacje od organizatorów zmagań.

„Anze Laniszek został nagrodzony w Słowenii nagrodą fair play za gest wobec Dawida Kubackiego. Jesteśmy z Ciebie dumni, Anze. Jesteś przykładem prawdziwej sportowej postawy” – napisano na profilu na Twitterze.

Dawid Kubacki i Anze Lanisek powalczą w Turnieju Czterech Skoczni

Obaj zawodnicy przygotowują się do nadchodzącego Turnieju Czterech Skoczni. Dawid Kubacki wie, jak to jest wygrywać te rozgrywki, gdyż triumfował w 2020 roku. Anze Lanisek do tej pory najwyżej skończył w poprzedniej edycji (trzecie miejsce).

