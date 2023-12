Co ze zdrowiem Dawida Kubackiego? Lekarz reprezentacji Polski zdradził szczegóły

Dawid Kubacki w minionym sezonie Pucharu Świata był najważniejszą postacią w reprezentacji kierowanej przez trenera Thomasa Thurnbichlera. Skoczek długi czas był w grze o Kryształową Kulę. Ostatecznie zniżka formy, świetna postawa Halvora Egnera Graneruda oraz najważniejsze sprawy rodzinne (czyt. zdrowie żony skoczka) sprawiły, że zawodnik nie zakończył sezonu z końcowym triumfem w PŚ.

Co ze zdrowiem Dawida Kubackiego?

Początek obecnego sezonu to zdecydowane rozczarowanie w kontekście występów polskich skoczków. Kubacki podobnie jak jego koledzy z reprezentacji nie mają powodów do zadowolenia. Jakby tego było mało, poza brakiem formy sportowej, zawodzi również zdrowie. Niepokojące wieści napłynęły w ostatnim czasie odnośnie do występu Kubackiego w nadchodzącym, 72. Turnieju Czterech Skoczni.

Najnowsze wieści zdrowotne przekazał Aleksander Winiarski, lekarz reprezentacji Polski. Okazuje się, że zarówno Kubacki, jak i mający problemy z silnym przeziębieniem Paweł Wąsek, mogą wkrótce wrócić do skakania.

– Dawid był mocno przeziębiony, dlatego musiał zrezygnować z konkursu. Ostatecznie i tak się on nie odbył, więc żadnej straty nie było. Dostał lekarstwa przeciwzapalne oraz przeciwgrypowe i już jest trochę lepiej. Pawła dotknęła prawdopodobnie ta sama infekcja. 24-latek pojechał do domu i dostał podobne lekarstwa. Co więcej, również czuje się lepiej […] Obecnie nie sądzę, aby występ w Turnieju Czterech Skoczni był zagrożony. Zresztą kwalifikacje zaczynają się dopiero za kilka dni – przyznał lekarz reprezentacji Polski.

Czas rozpocząć 72. Turniej Czterech Skoczni

Już od czwartku (tj. 28 grudnia) rozpoczyna się najbardziej prestiżowy cykl w sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Niemiecko-austriacki Turniej Czterech Skoczni od lat elektryzuje fanów zimowego skakania. Śmietanka PŚ rozpocznie 72. edycję od treningów i kwalifikacji w Oberstdorfie. Pierwszy konkurs TCS zaplanowano na piątek 29 grudnia. Następnie skoczkowie przeniosą się do Garmisch-Partenkirchen.

W Ga-Pa rywalizację przewidziano tradycyjnie na przełom roku, tj. w niedzielę 31 grudnia trening i kwalifikacje, a 1 stycznia 2024 seria próbna i konkurs. Austriacka część zmagań TCS przewidziana jest na 2-3 stycznia (Innsbruck) oraz 5-6.01 (Bischofshofen).

Historycznie trzech Polaków wygrywało zmagania w TCS. W 2001 roku, jako pierwszy zrobił to Adam Małysz. Następnie Kamil Stoch, łącznie trzy razy (2017, 2018 i 2021) oraz Dawid Kubacki (2020). Ten ostatni w ubiegłorocznej edycji był drugi w łącznej klasyfikacji, przegrywając jedynie z Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem.

