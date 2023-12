Kwalifikacje do pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Wszyscy Polacy z awansem

Znakomicie dysponowany Stefan Kraft jest w tym roku głównym kandydatem do wygrania Złotego Orła. Wyrwać mu zwycięstwo będą próbowali Niemcy – Andreas Wellinger, Pius Paschke i Karl Geiger, którzy plasują się za Austriakiem i od 22 lat czekają na triumf w TCS. Niestety nie wydaje się, by czołówce zagrozili Biało-Czerwoni w osobach Kamila Stocha, Piotra Żyły, Macieja Kota i Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego i Pawła Wąska, którzy w tym sezonie jeszcze nie załapali się do pierwszej dziesiątki. W kwalifikacjach do zmagań w Oberstdorfie wzięło udział tylko 58 zawodników, co jest najgorszym wynikiem od sezonu 1990/91.

Turniej Czterech Skoczni. Ciekawy skok Macieja Kota

W czwartek 28 grudnia odbyły się pierwsze kwalifikacje do zawodów w Oberstdorfie. Zmagania rozpoczęły się o godz. 16:30 z 18. belki startowej, a już chwilę później na belce startowej mogliśmy oglądać Aleksandra Zniszczoła. Reprezentant Polski uzyskał odległość 113,5 m, co dało mu kwalifikację, choć musiał chwilę poczekać, aż kilku skoczków zepsuje swoje próby.

Chwilę później na progu zobaczyliśmy Macieja Kota. Doświadczony zawodnik wylądował na 116-metrze, co od razu zapewniło mu awans do jutrzejszego konkursu. Po kilkudziesięciu próbach zobaczyliśmy Pawła Wąska. Podopieczny Thomasa Thurnbichlera poleciał na 109 metrów i bez większych problemów się zakwalifikował, ale jeśli jutro tak skoczy, to na pewno nie załapie się do trzydziestki.

Kamil Stoch daleki od optymalnej formy. Piotr Żyła skoczył najdalej z Polaków.

Następnie z numerem 28. zobaczyliśmy Kamila Stocha. Niestety widać, że jego forma wciąż jest daleka od optymalnej. Trzykrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni wylądował na 113-metrze i podobnie jak koledzy, uzyskał kwalifikację do jutrzejszego konkursu.

Następnie na progu oglądaliśmy Dawida Kubackiego, który tuż przed tym turniejem się rozchorował. Zwycięzca 68. edycji TCS uzyskał odległość 116,5 metra i bez problemów awansował do konkursu. Najdalej spośród Biało-Czerwonych skoczył Piotr Żyła. „Wiewiór” doleciał do 120-metra. Styl tej próby nie był najlepszy, co sprawiło, że nie zajął wysokiej pozycji.

Kwalifikacje wygrał Andreas Wellinger. Niemiec potwierdził wysoką formę wygrał ze swoim rodakiem Karlem Geigerem o 0,4 pkt. Na najniższym stopniu podium stanął Peter Prevc.

Wyniki Biało-Czerwonych:

1. Andreas Wellinger (135 m)



2. Karl Geiger (134 m)

3. Peter Prevc (138 m)

26. Piotr Żyła (120 m)

27. Dawid Kubacki (116,5 m)

36. Maciej Kot (116 m)

37. Kamil Stoch (113 m)

39. Aleksander Zniszczoł (113,5 m)

43. Paweł Wąsek (109 m)

Pary konkursu w Oberstdorfie:

Żyła – Tate

Kubacki – Peier

Kot – Fettner

Stoch – Kos

Zniszczoł – Leyhe

Wąsek – Kobayashi

Turniej Czterech Skoczni przeprowadzany jest w systemie KO. Po kwalifikacjach tworzonych jest 25 par według klucza 1. zawodnik walczy z 50. i do finału awansuje zwycięzca tej potyczki oraz pięciu tzw. lucky loserów.

