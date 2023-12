Wymowne słowa Kamila Stocha. Legenda się „okrutnie męczy”

Cała szóstka Biało-Czerwonych zakwalifikowała się do konkursu w Oberstdorfie w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Niestety nie można powiedzieć, by były one udane, bo najlepszy z naszych skoczków Piotr Żyła uplasował się na 26. pozycji. Tuż za nim skończył Dawid Kubacki (116,5 m).

Kamil Stoch: Jestem w kiepskiej formie

Kamil Stoch uplasował się dopiero na 37. miejscu. Trzykrotny zdobywca Złotego Orła skoczył 113 metrów i na pocieszenie można stwierdzić, że z próby na próbę szło mu coraz lepiej. Mimo to te wyniki nie zadowalają naszego mistrza z Zębu, co otwarcie przyznał w rozmowie z Eurosportem.

– Co prawda ze skoku na skok się poprawiałem. To jest takie światełko w tej ciemności, ale dwa metry nie są jakimś super wynikiem. Obecnie jestem w kiepskiej formie. Każda skocznia aktualnie sprawia mi trudność i to, że zmieniają się profile obiektów, też nie ułatwia sprawy, ale każdy z nas ma tak samo – wyznał.

Kamil Stoch wyznał, że się „okrutnie męczy”

Doświadczony skoczek wyznał, że miejsca, jakie obecnie zajmuje, nie satysfakcjonują również jego, ale w tej chwili jest bezsilny. – Plątanie się w okolicach trzydziestego miejsca, nie jest tym, co chciałbym prezentować i na co mnie stać – podkreślił.

– Popełniam mnóstwo błędów, które działają jak efekt domina i później nie ma energii w locie. Staram się robić, co mogę, ale na razie męczę się okrutnie – zakończył.

Możemy mieć nadzieję, że w piątkowym konkursie w Oberstdorfie pójdzie mu lepiej. Niestety trzykrotny mistrz olimpijski nie będzie miał łatwego zadania, bo w parze zmierzy się ze Słoweńcem Lovro Kosem.

Turniej Czterech Skoczni. Terminarz zawodów w Oberstdorfie:

29 grudnia, piątek:

15:45 – seria próbna

17:15 – konkurs

