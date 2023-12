To nie są dobre wiadomości dla Polaków. Sensacyjna klasyfikacja TCS

Najwięcej powodów do zadowolenia po inauguracji prestiżowego cyklu w Pucharze Świata ma Andreas Wellinger. Niemiec wygrał przed własną publicznością, wyprzedzając Ryoyu Kobayashiego. Strata Japończyka do Niemca to jednak tylko trzy punkty, więc z pewnością będzie jeszcze ciekawie. Na trzecim stopniu podium stanął Stefan Kraft.

Tak wygląda klasyfikacja 72. TCS po konkursie w Oberstdorfie

Co ciekawe, ubiegłoroczny zwycięzca Halvor Egner Granerud nie dostał się do serii finałowej w Oberstdorfie, czym zamknął sobie szanse na obronę tytułu. To największa niespodzianka względem tego, co można było przewidywać przed startem cyklu.

Spośród Polaków najwyżej jest Kamil Stoch, na siedemnastej pozycji.

Klasyfikacja 72. Turnieju Czterech Skoczni 2023/24

1. Andreas Wellinger (Niemcy) – 309,3 pkt



2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) – 306,3 pkt (strata 3,0)



3. Stefan Kraft (Austria) – 298,9 (strata 10,4)



4. Lovro Kos (Słowenia) – 289,7 (strata 19,6)



5. Marius Lindvik (Norwegia) – 286,1 (strata 23,2)



6. Philipp Raimund (Niemcy) – 286,0 pkt (strata 23,3)



7. Karl Geiger (Niemcy) – 285,4 pkt (strata 23,9)



8. Jan Hoerl (Austria) – 285,1 pkt (strata 24,2)



9. Peter Prevc (Słowenia) – 282,0 pkt (strata 27,3)



10. Michael Hayboeck (Austria) – 281,4 pkt (strata 27,9)



...



17. Kamil Stoch – 267,9 pkt (strata 41,4)



27. Dawid Kubacki – 247,8 pkt (strata 61,5)



28. Piotr Żyła – 246,5 pkt (strata 62,8)



35. Paweł Wąsek – 115,6 pkt



37. Aleksander Zniszczoł – 114,9 pkt



47. Maciej Kot – 102,4 pkt

Turniej Czterech Skoczni przenosi się do Garmisch-Partenkirchen

Emocje związane z rywalizacją w Oberstdorfie już za plecami. Skoczkowie pozostają jednak na terenie Niemiec, wypatrując drugiego konkursu 72. TCS. W Garmisch-Partenkirchen rywalizację przewidziano tradycyjnie na przełom roku, tj. w niedzielę 31 grudnia trening i kwalifikacje, a 1 stycznia 2024 seria próbna i konkurs. Austriacka część zmagań TCS przewidziana jest na 2-3 stycznia (Innsbruck) oraz 5-6.01 (Bischofshofen).

Historycznie trzech Polaków wygrywało zmagania w TCS. W 2001 roku, jako pierwszy zrobił to Adam Małysz. Następnie Kamil Stoch, łącznie trzy razy (2017, 2018 i 2021) oraz Dawid Kubacki (2020). Ten ostatni w ubiegłorocznej edycji był drugi w łącznej klasyfikacji, przegrywając jedynie z Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem.

