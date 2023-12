Apoloniusz Tajner nie owijał w bawełnę ws. Kamila Stocha. Jest pewien jednego

Kamil Stoch nie najlepiej rozpoczął zimowy sezon w skokach narciarskich. Z biegiem czasu jego forma zaczęła się stabilizować, co można było zauważyć podczas pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, gdzie zajął 17. lokatę. Przed nadchodzącymi zawodami w Garmisch-Partenkirchen również można optymistycznie patrzeć na jego dyspozycję, choć do czołówki dalej ma bardzo daleko.

Apoloniusz Tajner optymistyczny ws. Kamila Stocha

W kwalifikacjach do zawodów w Ga-Pa Kamil Stoch zajął 22. miejsce, skacząc 131 m i zmierzy się z Halvorem Egenerem Granerudem, co jeszcze kilka sezonów temu byłoby nie lada gratką dla wszystkich fanów skoków narciarskich. Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Apoloniusz Tajner widzi wiele pozytywów w skokach trzykrotnego indywidualnego mistrza olimpijskiego. W rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty powiedział, jakie błędy popełniał 36-latek na początku sezonu.

— Dotychczas w skokach Kamila brakowało przede wszystkim dobrej energii, mocy. To spowalniało odbicie i potęgowało błędy techniczne. A skoro Kamil po konkursie w Oberstdorfie powiedział o dobrej energii, to znaczy, że podczas skoku coraz lepiej czuje nogi, mniej spóźnia swoje skoki i to przekłada się na zdecydowanie lepsze odległości — mówił legendarny trener Adama Małysza.

Ponadto w dalszym ciągu jest pełen nadziei, że Kamil Stoch wróci do swojej optymalnej formy, do której przyzwyczaił kibiców. Widzi, że w jego skokach jest zdecydowanie więcej radości, przez co wyczuwa, iż jego dobra dyspozycja jest coraz bliższa. – Jest doświadczonym skoczkiem i wie, że jest na dobrej drodze do skakania na wysokim poziomie. Jestem pewny, że zbliżają się dobre momenty dla Kamila w tym sezonie — dodał.

