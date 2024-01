Kamil Stoch z najlepszym wynikiem w sezonie. Wymowne słowa polskiego mistrza

Trzeci konkurs 72. Turnieju Czterech Skoczni był udany dla Biało-Czerwonych. W serii finałowej było aż czterech Polaków, co jak na osiągane rezultaty w obecnym sezonie Pucharu Świata, można uznać za pozytywny rezultat. Blisko czołowej dziesiątki byli Kamil Stoch i Piotr Żyła. Jeden prawie do niej wskoczył, dzięki udanej próbie numer dwa, a drugi… wypadł, psując skok w serii finałowej.

Kamil Stoch szczerze o występie na skoczni w Innsbrucku

Stoch w Innsbrucku skończył na 11. miejscu. To najlepszy rezultat wśród Polaków. Widać, że mistrz olimpijski po przymusowej przerwie na treningi (a nie udział w cyklu PŚ), zarządzone przez trenera Thomasa Thurnbichlera, wraca do solidnej formy.

– Dzisiaj było znowu sporo pracy, pierwszy skok był podobny do kwalifikacji. Drugi był okej. Jeszcze trochę zapobiegawczy byłem w pierwszej serii. A ostatni był już taki „puszczony”, bez kalkulacji, prosto od serca […] Staram się skupić się na konkretnym celu, jednej rzeczy, żeby ją dobrze zrobić – przyznał w rozmowie z Kacprem Merkiem zadowolony Stoch.

Trzykrotny mistrz olimpijski dodał również, nawiązując do słów dziennikarza, który na początku… przekazał dokładnie to, co chciał powiedzieć zawodnik. Czyli w skrócie, zadowolenie z najlepszego występu w tym sezonie Pucharu Świata.

– Nie wiedziałeś, w jakim jestem humorze, a ja jestem humorzasty, nie? – z uśmiechem dodał meldujący się tuż za czołową dziesiątką w Innsbrucku Polak.

Jeden konkurs do końca 72. Turnieju Czterech Skoczni

Do rozstrzygnięcia najbardziej prestiżowego cyklu w Pucharze Świata pozostała tylko jedna odsłona. W piątek i sobotę, czyli 5 i 6 stycznia skoczkowie będą rywalizować w austriackim Bischofshofen.

Piątkowa odsłona to oficjalny trening (g. 14:15) oraz kwalifikacje (16:30). Dzień później, w sobotę decydujące rozstrzygnięcia podczas konkursu. Skoczkowie rozpoczną od serii próbnej (15:30), a rywalizacja o zwycięstwo w 72. TCS zacznie się o 16:30.

Rywalizację skoczków w sezonie Pucharu Świata można śledzić na antenach Eurosportu oraz na otwartej antenie TVN. Dodatkowo transmisja online dostępna jest m.in. za pośrednictwem Playera oraz Polsat Box Go, z dostępnymi kanałami Eurosportu.

