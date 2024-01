Ogromny pech Piotra Żyły. Mistrz olimpijski komentuje decyzję sędziów

Po ostatnim konkursie w Innsbrucku Piotr Żyła może czuć ogromny niedosyt. Po pierwszym skoku plasował się na 4. miejscu i miał niedużą stratę do podium. Niestety finałową serię utrudniały porywiste wiatry, a sędziowie raz podnosili, a raz opuszczali belkę startową. Niestety, kiedy nadeszła druga próba Piotra Żyły, warunki znacząco się pogorszyły. „Wiewiór” przez około minutę czekał na zielone światło i kiedy wydawało się, że zaraz zsiądzie, by poczekać na lepsze warunki... Borek Sedlak odpalił zielone światło. Thomas Thurnbichler również zwlekał z wypuszczeniem swojego podopiecznego. Niestety warunki się nie poprawiły, a wiatr w plecy był na tyle silny, że reprezentant Polski nie był w stanie odlecieć. Biało-Czerwony doleciał tylko do 115. metra i z 4. pozycji spadł na 14. miejsce.

Mistrz olimpijski komentuje decyzję ws. Piotra Żyły

Po konkursie w wymownych słowach decyzje Jury skomentował Adam Małysz. Zdaniem prezesa PZN sędziowie mogli chwilę poczekać, zanim puścili z belki reprezentanta Polski. – Lovro Kos miał już zupełnie inny wiatr! Nie wiem, o co tu chodzi i co zrobić? Można tylko gdybać. Piotrek będzie wkurzony, na pewno liczył, że dziesiątka osiągalna. Zresztą była – dodał.

Na temat tego, co się stało w Innsbrucku, wypowiedział się także na łamach WP SportoweFakty Wojciech Fortuna. – Miał koszmarne warunki. Dla skoczka silny wiatr w plecy na buli, a tak pokazywały wykresy, gdy siedział na belce, to największe przekleństwo. Nie ma wtedy większych szans na dobrą odległość. Włączenie zielonego światła Piotrowi Żyle nie było dobrą decyzją. Nic by się nie stało, gdyby jury poczekało nieco dłużej tak jak wcześniej -powiedział mistrz olimpijski z Sapporo.

– Ten pierwszy skok Piotrka nie był przypadkiem. Widać, że skacze coraz lepiej. Skok z Innsbrucku i druga próba z Ga-Pa to była już najlepsza wersja Piotra Żyły. Moim zdaniem Żyła wygra jeszcze coś wielkiego w tym sezonie – zakończył.

